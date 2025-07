俄8.8強震落石狂砸 海獅嚇爆跳海逃生畫面曝

2025/07/31 21:32

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯堪察加半島昨天(30日)上午發生芮氏規模8.8強震,地震所引發海嘯更是波及日本、台灣及夏威夷等地區。網路流傳一群海獅在地震當下為了躲避落石嚇到跳海影片,引發熱議。

根據《獨立報》報導,這段影片是由一名在千島群島的安齊費羅夫島(Antsiferov Island)搭船的遊客所拍下,地震當下地面劇烈搖晃,山坡土石鬆動滑落,而下方聚集在岩岸邊休息的數十隻北海獅(Steller sea lions)被突如其來的意外嚇,慌張往海裡跳。

事實上,日本千葉縣海岸也發生4隻鯨魚集體擱淺情況,當時引發是否與地震有關的討論,不過,當地警方說,鯨魚早在地震前就已擱淺,專家也認為目前沒有證據顯示鯨魚擱淺與地震之間有直接關聯,提醒大眾不要過度聯想。

Dozens of Steller sea lions flee tsunami waves on Russia’s Antsiferov Island, captured in striking footage

Its getting more and more dangerous #Tsunami pic.twitter.com/GKk6w5cX3X