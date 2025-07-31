俄8.8強震落石狂砸 海獅嚇爆跳海逃生畫面曝

一群海獅在地震當下嚇得跳海逃生。（擷取自Uncensored News/X）

2025/07/31 21:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島昨天（30日）上午發生芮氏規模8.8強震，地震所引發海嘯更是波及日本、台灣及夏威夷等地區。網路流傳一群海獅在地震當下為了躲避落石嚇到跳海影片，引發熱議。

根據《獨立報》報導，這段影片是由一名在千島群島的安齊費羅夫島（Antsiferov Island）搭船的遊客所拍下，地震當下地面劇烈搖晃，山坡土石鬆動滑落，而下方聚集在岩岸邊休息的數十隻北海獅（Steller sea lions）被突如其來的意外嚇，慌張往海裡跳。

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事實上，日本千葉縣海岸也發生4隻鯨魚集體擱淺情況，當時引發是否與地震有關的討論，不過，當地警方說，鯨魚早在地震前就已擱淺，專家也認為目前沒有證據顯示鯨魚擱淺與地震之間有直接關聯，提醒大眾不要過度聯想。

Dozens of Steller sea lions flee tsunami waves on Russia’s Antsiferov Island, captured in striking footage

Its getting more and more dangerous #Tsunami pic.twitter.com/GKk6w5cX3X — Uncensored News （@Uncensorednewsw） July 30, 2025

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