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    遭爆經營情色部落格 奧地利駐歐盟大使請辭獲准

    奧地利外交部宣布，駐歐盟大使奧伯瑞特因私人理由去職。（路透檔案照）

    奧地利外交部宣布，駐歐盟大使奧伯瑞特因私人理由去職。（路透檔案照）

    2025/07/31 19:37

    〔編譯林家宇／綜合報導〕59歲奧地利駐歐盟大使奧伯瑞特（Thomas Oberreiter），遭爆料數年來匿名經營以露骨性愛為主題的部落格後請辭獲准。

    奧地利外交部30日聲明表示，外交部長梅爾－瑞欣格（Beate Meinl-Reisinger）在26日注意到有關控訴後進行徹底檢視，「大使於28日以私人理由請辭，獲梅爾－瑞欣格部長同意」。外交部指出，基於資料保護等原因，無法進一步提供關於奧伯瑞特「私人理由」內容，並強調官方聲明不代表指控為真。

    奧伯瑞特在奧地利外交體系服務超過30年，曾擔任前外長查倫柏（Alexander Schallenberg）幕僚長等重要職務，自2023年接下駐歐盟大使。據「路透」引述「旗幟報」（Der Standard）等奧地利媒體報導，奧伯瑞特被指認從2015年起經營的部落格，內容包括以幻想場景結合真實圖像的露骨描述；「歐洲動態」（Euractiv）從部落格存檔頁面中發現的內容，包含從女性觀點敘述的夜店性侵害場面。

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