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    停火再拖延就併吞加薩！以色列部長再嗆哈瑪斯

    往加薩走廊南部邊境行動的以軍坦克。（歐新社檔案照）

    往加薩走廊南部邊境行動的以軍坦克。（歐新社檔案照）

    2025/07/31 18:27

    〔編譯管淑平／綜合報導〕加薩走廊飢荒引起國際關注之際，加薩戰爭交戰雙方以色列和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）停火仍陷僵局，以國安全內閣成員埃爾金（Zeev Elkin）30日揚言，若哈瑪斯「繼續拖時間」，以國就將直接併吞加薩部分地區。

    《路透》30日報導，埃爾金接受以色列公共廣播公司（Kan）專訪時，透露以國或許會對哈瑪斯下最後通牒，達成停火協議，否則將進一步擴大軍事行動。他指控哈瑪斯在停火談判上拖時間，以取得以國讓步，「對我們的敵人而言，最痛苦的事就是失去土地」，「向哈瑪斯表明，跟我們耍花招，就將失去土地永遠拿不回來，會是一個強大的施壓手段」。

    多方斡旋的以哈停火60天以及哈瑪斯釋放手上剩餘人質方案，在上週觸礁，雙方互批責任在對方。同時，以色列正面臨英國、法國等國外交壓力，若加薩局勢無改善且停火無進展，將於9月正式承認巴勒斯坦國；另一方面，卡達、沙烏地阿拉伯等阿拉伯國家，29日與歐盟等西方國家，發表共同宣言，呼籲哈瑪斯解除武裝、結束對加薩的統治，以結束戰爭。

    以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的內閣中，包括一些公開要求吞併所有巴勒斯坦土地的極右派，財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）29日表示，現在「比以往更接近」在加薩重建猶太屯墾區，並稱加薩是「以色列土地不可分割的一部分」。

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