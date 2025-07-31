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    低收入戶爽買藍寶堅尼！美女子詐領補助炫富露餡 竟是6家公司闆娘

    路易斯安那州35歲女子涉嫌詐領政府醫療補助多年，卻過著奢華生活，包括購買藍寶堅尼休旅車、投資房地產等。（圖擷取自Instagram／creole_nelle）

    路易斯安那州35歲女子涉嫌詐領政府醫療補助多年，卻過著奢華生活，包括購買藍寶堅尼休旅車、投資房地產等。（圖擷取自Instagram／creole_nelle）

    2025/07/31 22:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州一名女子涉嫌詐領政府醫療補助多年，卻過著奢華生活，包括買藍寶堅尼休旅車、進行整形手術、投資房地產等，甚至高調在社群媒體炫富，最終引起當局注意被捕。

    綜合外媒報導，35歲的泰勒（Candace Taylor），自2019年起便以虛報收入、使用假名等方式多次申請低收入戶才有資格申請的醫療補助。經調查發現，她實際擁有6家企業，從2020年到2024年間共獲利超過950萬美元（約新台幣2億8433萬元），遠超補助資格限制。

    進一步追查她的金融帳戶發現，泰勒個人存款高達48萬美元（約新台幣1436萬元），其中32.5萬美元（約新台幣972萬元）來自其企業收入。另外，她的消費紀錄相當驚人，她曾買一輛藍寶堅尼休旅車、大筆房地產投資、整形手術以及高價珠寶等奢華開銷。她甚至不避諱地在社群媒體炫耀富裕生活，引起當局注意。

    儘管擁有高額收入與資產，泰勒仍在買車兩個月後再度向政府申請續領醫療補助，謊稱自己月收入只有4000美元（約新台幣12萬元），刻意隱瞞企業主身分。對此，州檢察長穆里爾（Liz Murrill）痛批，泰勒的行為明顯蓄意且持續多年，不僅浪費公帑，也嚴重破壞社會福利制度的公平性。目前案件已進入司法程序，相關細節仍待進一步釐清。

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