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    焚燒肖像下詛咒！柬埔寨巫師作法 泰軍司令Po影片報平安

    泰國第二軍區司令布恩辛（Boonsin Phatkalang）遭柬埔寨巫師詛咒後，透過社群報平安。（本報合成，擷取自「เจิดจ้าฟาร์ม จ.น่าน」、「กองทัพภาคที่ 2」）

    泰國第二軍區司令布恩辛（Boonsin Phatkalang）遭柬埔寨巫師詛咒後，透過社群報平安。（本報合成，擷取自「เจิดจ้าฟาร์ม จ.น่าน」、「กองทัพภาคที่ 2」）

    2025/07/31 18:31

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨邊境衝突近日因達成停火協議而暫時落幕，然而日前社群平台卻瘋傳一段影片顯示，多名柬埔寨巫師對泰國第二軍區司令布恩辛（Boonsin Phatkalang）的肖像舉行死亡詛咒儀式，引發熱議。

    據《曼谷郵報》報導 ，影片中可見，一名白袍男子手持三叉戟，不斷刺向布恩辛的照片；另一人則在儀式性舞蹈後，手持法器擊打照片。隨後，多名巫師輪番上陣，並在布恩辛的照片畫上符咒。最後，布恩辛的照片被點火焚燒。

    此外，還有假新聞稱布恩辛已在戰事中陣亡。對此，泰國陸軍第二軍區28日透過臉書粉專，發布布恩辛報平安的影片，駁斥死亡傳言。影片中，他身處東北邊境前線，與士兵一同協調軍事行動，強調自己安然無恙，並指出這是柬埔寨方面透過假消息，破壞泰軍士氣的手段。

    布恩辛表示：「我仍與泰國士兵在邊境並肩作戰，將持續捍衛國家主權，直到局勢穩定、泰國人民真正安全。」他同時呼籲國人給予前線官兵更多鼓勵與支持，強調在當前緊張局勢下，泰軍將全力守護國家與民眾的安寧。

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