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    大阪防詐新招 65歲以上長者使用ATM不能打電話

    為有效防止日益嚴重的詐騙問題，日本大阪府將於8月1日起實施新的防詐措施，65歲以上長者在使用提款機（ATM）時不得同時利用手機通話。圖為台灣的ATM。（資料照）

    為有效防止日益嚴重的詐騙問題，日本大阪府將於8月1日起實施新的防詐措施，65歲以上長者在使用提款機（ATM）時不得同時利用手機通話。圖為台灣的ATM。（資料照）

    2025/07/31 17:37

    〔駐日特派員林翠儀／東京31日報導〕為有效防止日益嚴重的詐騙問題，日本大阪府將於8月1日起實施新的防詐措施，65歲以上長者在使用提款機（ATM）時不得同時利用手機通話，70歲以上長者每日轉帳額度限定在10萬圓（約合2萬0390台幣）以內，不過相關條例並未附罰則，這些措施的有效性也受到質疑。

    大阪府議會今年3月通過「大阪府安全城市建設條例」修正案，領先全國將金融機關配合防詐措施列為義務。

    其中禁止65歲以上長者在ATM前使用手機通話，並要求銀行和其他金融機構必須張貼海報宣導。另外，10月1日起金融機構若研判有詐欺之虞的交易案件，就必須進行通報；70 歲以上長者在大阪府內開設的帳戶，若3年內沒有ATM轉帳紀錄，規定金融機構必須將其每日轉帳限額降低至10萬圓以內。

    超商和零售商店若有出現單筆達5萬圓以上電子支付交易，也必須確認是否有遭到詐騙的可能。

    產經新聞報導，詐騙問題猖獗，日本全國平均每天造成約4.5億圓損失。日本警察廳統計，去年全國共發生3.1萬起特殊詐騙、社群媒體投資、戀愛詐騙等案件，被害金額約達2000億圓。大阪府去年被害案件為2658件、被害金額63.8億圓，其中有7成為65歲以上長者，大阪府希望透過修改條例，加強金融機構防詐措施，以減少受害情況，不過因為沒有附罰則，所以效果也受到質疑。

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