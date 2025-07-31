不滿拿關稅施壓俄前總統嗆「老爺爺」 川普放話：講話給我小心點！

美國總統川普。（美聯社）

2025/07/31 17:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨宣布將對印度課徵25%關稅，川普今天（31日）還放話，他不會在意印度是不是盟友，他們想跟俄羅斯一起把自己的經濟搞垮，是他們家的事。另外，俄國前總統、現任國家安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）針對川普拿關稅施壓俄方與烏國和談一事開嗆川普，川普今天也回嗆「講話小心點！」

川普昨天（7/30）宣布對印度徵收25％的對等關稅，表示印度雖然是美國盟友，但印度的關稅是全球最高之一，且其非貨幣貿易壁壘是最嚴格、最可憎的，因此美國與印度的貿易往來相對較少。除此之外，印度絕大多數軍備都是向俄羅斯購買，還和中國一樣是俄羅斯能源最大買家，除了25%關稅，還將對印度祭出額外懲罰，但川普政府並未具體說明「額外懲罰」內容。

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雖然川普說8/1關稅大限到期不會再延期，每個國家都要照著新的稅率繳錢，但還是開放各國持續協商，不過印度目前並沒有打算讓步的跡象，這讓川普相當不滿，今天又在其社群平台「Truth Social」發文：「我才不管印度要跟俄羅斯在搞什麼鬼！他們兩個想一起把自己的爛經濟搞垮，隨便他們好了！反正我們跟印度的生意也沒多大，因為他們關稅實在太高，而且是世界上最高的幾個國家之一。」

另外，先前砲轟俄羅斯總統普廷無意結束與烏克蘭衝突的川普，7月中旬撂話50天內沒有達成和談，將對俄徵收100%的嚴厲關稅，前天（28日）川普又下達新的停戰通牒，將50天期限縮短至10到12天，「我們沒有理由繼續等待，原本是50天，我也想慷慨大方一點，不過就是沒看到有任何進展，我對普廷總統很失望。樣的，我們跟俄羅斯之間幾乎沒有什麼生意往來，這樣就保持下去吧！」

對此，俄國前總統、現任國家安全會議副主席梅德韋傑夫怒譏川普是冥頑不靈的「老爺爺（gramps）」，俄羅斯不是以色列，甚至也不是伊朗，美國別以為說什麼他們都要照做，每一個通牒都是威脅，都是走向戰爭的一步，「談判只有在我們軍事行動的所有目標達成後才會結束，先搞定你自己的美國吧！」

川普也不甘示弱，今天回嗆：「順便告訴梅德維傑夫這個失敗的俄羅斯前總統（還以為自己是現任總統呢），講話給我小心點，因為他現在已經踩到非常危險的地雷了！」

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