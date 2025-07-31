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    以手指為筆完成肖像畫 神經受傷藝術家獲人民選擇獎

    菲律賓裔澳洲藝術家斯皮洛夫斯基，榮獲阿奇博爾德獎中的人民選擇獎。（圖擷自斯皮洛夫斯基Instgram）

    菲律賓裔澳洲藝術家斯皮洛夫斯基，榮獲阿奇博爾德獎中的人民選擇獎。（圖擷自斯皮洛夫斯基Instgram）

    2025/07/31 16:52

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕菲律賓裔澳洲藝術家斯皮洛夫斯基 （Loribelle Spirovski） 用手指完成的肖像畫，榮獲澳洲最負盛名的肖像藝術獎，即阿奇博爾德獎（Archibald）中的人民選擇獎。

    根據《BBC》報導，阿奇博爾德獎包括3個獎項，除了主要大獎阿奇博爾德獎外，還有民眾選擇獎和畫廊之選獎。斯皮洛夫斯基獲得人民選擇獎的作品，是1幅澳洲原住民音樂家巴頓（William Barton）肖像畫。由於神經損傷導致繪畫困難，她用手指創作該肖像畫。

    人民選擇獎評選是基於公眾投票，這些投票者都觀看阿奇博爾德獎的主要入圍作品。斯皮洛夫斯基表示，公眾選擇她的作品獲得人民選擇獎，令她欣喜若狂。

    斯皮洛夫斯基指出，這幾年過得很艱難，能獲得人民選擇獎是最美好回報。她聲稱，十分感謝巴頓允許她為他作畫，也為眾人對這幅作品的反響感到謙卑。

    斯皮洛夫斯基去年10月第1次見到巴頓先生時，她正從神經損傷中恢復。斯皮洛夫斯基聲稱，她將手指浸入顏料中，接著開始繪畫，並在創作肖像畫過程中，感受到一種久違活力。

    斯皮羅夫斯基1990年出生於菲律賓，母親是菲律賓人，父親是塞爾維亞人。她1999年移居澳洲，並在2012年畢業於雪梨美術學院。

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