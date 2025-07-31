點菜前先看這篇！餐廳最怕你知道的「6個祕密」

精緻華麗的菜名，讓料理看起來更有價值，其實可能只是換個說法。示意圖。（美聯社）

2025/07/31 20:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕點餐不到90秒就決定？美國一名理財專家揭露，餐廳菜單其實暗藏心機，不但會悄悄移除價格符號、設置誘餌料理，還會在視線落點上動手腳，引導顧客點下「最有利於餐廳利潤」的一道菜。只要掌握幾項破解技巧，就能避開高價陷阱，吃得盡興又不失血。

根據《Yahoo Life》報導，美國「Proxy Coupons」執行長哈靈頓（Fred Harrington）指出，許多餐廳早已精通心理學，運用設計菜單的方式，讓顧客在不自覺中掏出更多錢。哈靈頓表示，大多數人不到90秒就決定要點什麼，餐廳會把握這一刻發動攻勢。

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1.去掉「$」符號 降低你對花錢的痛感

不少高級餐廳會將價格後的「$」符號移除，只留下數字，讓顧客不易將價格與金錢劃上等號。哈靈頓解釋，這是為了減弱所謂的「付款痛感」，讓消費行為變得更自然、無防備。

2.善用「黃金中價策略」 誘導選擇高利潤菜

三道相似但價格不同的料理常被並列，如28美元（約新台幣838元）沙朗、42美元（約新台幣1257元）肋眼和65美元（約新台幣1945元）和牛，顧客多半會選擇中間那道。哈靈頓指出，這正是「黃金中價策略」，目的是引導你選擇對餐廳最有利潤的菜色。

3.高價料理只是誘餌 讓你「退而求其次」

菜單上擺出一盤高達95（約新台幣2843元）美元的龍蝦餐，是為了讓55美元（約新台幣1646元）的鮭魚看起來「合理又便宜」。這種「錨定效應」讓人錯誤比較價格，實際上仍是超出預算的選擇。

4.抓準你目光落點 高利潤品項藏在那裡

研究指出，顧客最先看的位置是菜單中央和右上角，因此高利潤餐點常被放在這些「視覺黃金區」。哈靈頓說：「這是刻意設計，讓你第一眼就看到它們」。

5.菜名描述愈長愈值錢？

「烤雞」聽起來普通，但如果改成「香草脆皮雞佐時蔬與蒜味美乃滋」，你會更願意多花一點。哈靈頓指出，菜名越具敘述性，顧客會自動認定其價值更高。

6.用粗體、框線「逼你看到」那些菜

菜單上被框起來或加粗、上色的品項，往往不是人氣料理，而是餐廳利潤最高的選項。哈靈頓提醒，視覺設計不是隨便來的，而是有商業目的的操控。

哈靈頓建議，想避開這些陷阱，首要就是提高警覺：「當你知道這些技巧存在後，就再也無法忽視」。他建議消費者先快速瀏覽整份菜單、預設預算、避開過度突出的項目，並善用角落中不顯眼的簡單料理，往往更實惠又不輸風味。

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