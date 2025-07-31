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    達美航空航班因亂流緊急迫降 25乘客受傷

    達美航空1架客機30日在明尼亞波利斯-聖保羅國際機場緊急迫降。（擷自X@news__gate）

    達美航空1架客機30日在明尼亞波利斯-聖保羅國際機場緊急迫降。（擷自X@news__gate）

    2025/07/31 14:27

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕達美航空1架客機30日在美國明尼亞波利斯-聖保羅國際機場緊急迫降，原因是飛行途中遭遇嚴重湍流，導致數十名乘客因「嚴重」飛行顛簸受傷。

    根據《CBS News》報導，載有275名乘客和13名機組人員的達美航空56號航班，原預定從美國猶他州鹽湖城飛往荷蘭首都阿姆斯特丹。但因受到嚴重湍流影響，客機改為迫降至明尼亞波利斯-聖保羅國際機場。

    該機場消防部門和幾名醫護人員在登機口出動，為有需要的乘客提供初步醫療救治。達美航空表示，25名乘客已被送往當地醫院接受評估和治療。

    達美航空發言人指出，感謝所有參與救援人員的努力。發言人強調，安全是達美航空首要之務，達美航空關懷團隊正與乘客直接合作，以滿足他們的緊急需求。

    雖然飛行途中因亂流而導致嚴重傷害情況並不多見，但科學家聲稱，隨著氣候變遷，飛行途中因亂流而導致嚴重傷害情況，可能會比以往更加常見。

    新加坡航空1架航班2024年5月就遭遇嚴重亂流，導致1名男子死亡。他是幾十年來大型航空公司航班上第1名因亂流而死亡的人。

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