為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「星艦」爆炸炸出黑箱協議 馬斯克「火箭外交」在巴哈馬吃癟

    SpaceX的「星艦」火箭3月6日試飛。（法新社檔案照）

    SpaceX的「星艦」火箭3月6日試飛。（法新社檔案照）

    2025/07/30 19:56

    〔編譯管淑平／綜合報導〕位於加勒比海的巴哈馬政府，今年4月暫停與美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）簽訂的火箭降落合作協議，當時SpaceX的巨型火箭「星艦」（Starship）才經歷試飛爆炸，巴哈馬政府暫停合作，揭露出這項協議背後的黑箱作業，以及馬斯克的「火箭外交」的挫敗。

    《路透》29日報導引述3名了解此事的消息人士，以及另一名對馬斯克與巴哈馬政府洽談內容知情人士說法，去年2月，巴哈馬副總理古柏（Chester Cooper）在未經充分諮詢內閣的情況下，拍板簽署與SpaceX的合作協議，允許獵鷹9號（Falcon 9）推進器在該國外海降落回收。當時，馬斯克為了打動巴哈馬，端出三大「甜頭」：為該國軍方艦艇免費裝設「星鏈」（Starlink）衛星網路接收器、捐贈巴哈馬大學100萬美元，並承諾每回收一次支付10萬美元費用。

    對SpaceX而言，這份協議為獵鷹9號開啟更有效率的路徑，可減少燃料耗損、讓火箭攜帶更重的酬載。不過，今年2月獵鷹9號首次順利降落後僅兩週，「星艦」火箭3月6日升空後爆炸，巴哈馬隨後於4月宣佈暫停與SpaceX的合作協議，政府對外說法是要調查爆炸影響，但是兩名消息人士透露，磋商該協議時，被蒙在鼓裡的一些部會官員的不滿，也是一大因素。

    巴哈馬民航局代理局長強森（Chequita Johnson）在聲明中說，「雖然沒有檢測到有毒物質，也沒有通報顯示對環境造成重大影響，但是此事促使我們重新評估與SpaceX的合作關係」。

    SpaceX在巴哈馬的挫敗，提供罕見機會，一窺馬斯克與外國政府脆弱的火箭外交。在該公司競逐擴大在太空商業領域的主導地位之際，也須處理牽動高利害關係的地緣政治複雜性，這種先進衛星和軌道級火箭活動，涉及在全球飛越或接近主權領土。面對中國以及亞馬遜等公司的競爭，SpaceX要擴張全球版圖，就須持續贏得其希望合作的外國政府信任。

    路透未發現任何證據顯示，古柏與SpaceX達成協議時違反任何法規，但是消息人士透露，快速批准該協議，在政府內部挑起緊張。SpaceX公司未回應此事，古柏也沒回覆該協議是如何安排的。

    消息人士說，巴哈馬政府正在審查SpaceX的火箭推進器著陸環境影響報告，官員也在討論修改巴哈馬太空再入法規，強化審核程序和環境審查要求。巴哈馬環保署助理署長派弗洛姆（Arana Pyfrom）表示，SpaceX在該國的存在挑起「兩極化」反應，許多民眾對星艦碎片構成的安全和污染問題表達擔心，他並直言，「我確實擔心我國空域的主權」，「星艦爆炸事件強化了反對聲音，要確保我們能回答所有這些問題」。

    馬斯克。（路透檔案照）

    馬斯克。（路透檔案照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播