「星艦」爆炸炸出黑箱協議 馬斯克「火箭外交」在巴哈馬吃癟

SpaceX的「星艦」火箭3月6日試飛。（法新社檔案照）

2025/07/30 19:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕位於加勒比海的巴哈馬政府，今年4月暫停與美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）簽訂的火箭降落合作協議，當時SpaceX的巨型火箭「星艦」（Starship）才經歷試飛爆炸，巴哈馬政府暫停合作，揭露出這項協議背後的黑箱作業，以及馬斯克的「火箭外交」的挫敗。

《路透》29日報導引述3名了解此事的消息人士，以及另一名對馬斯克與巴哈馬政府洽談內容知情人士說法，去年2月，巴哈馬副總理古柏（Chester Cooper）在未經充分諮詢內閣的情況下，拍板簽署與SpaceX的合作協議，允許獵鷹9號（Falcon 9）推進器在該國外海降落回收。當時，馬斯克為了打動巴哈馬，端出三大「甜頭」：為該國軍方艦艇免費裝設「星鏈」（Starlink）衛星網路接收器、捐贈巴哈馬大學100萬美元，並承諾每回收一次支付10萬美元費用。

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對SpaceX而言，這份協議為獵鷹9號開啟更有效率的路徑，可減少燃料耗損、讓火箭攜帶更重的酬載。不過，今年2月獵鷹9號首次順利降落後僅兩週，「星艦」火箭3月6日升空後爆炸，巴哈馬隨後於4月宣佈暫停與SpaceX的合作協議，政府對外說法是要調查爆炸影響，但是兩名消息人士透露，磋商該協議時，被蒙在鼓裡的一些部會官員的不滿，也是一大因素。

巴哈馬民航局代理局長強森（Chequita Johnson）在聲明中說，「雖然沒有檢測到有毒物質，也沒有通報顯示對環境造成重大影響，但是此事促使我們重新評估與SpaceX的合作關係」。

SpaceX在巴哈馬的挫敗，提供罕見機會，一窺馬斯克與外國政府脆弱的火箭外交。在該公司競逐擴大在太空商業領域的主導地位之際，也須處理牽動高利害關係的地緣政治複雜性，這種先進衛星和軌道級火箭活動，涉及在全球飛越或接近主權領土。面對中國以及亞馬遜等公司的競爭，SpaceX要擴張全球版圖，就須持續贏得其希望合作的外國政府信任。

路透未發現任何證據顯示，古柏與SpaceX達成協議時違反任何法規，但是消息人士透露，快速批准該協議，在政府內部挑起緊張。SpaceX公司未回應此事，古柏也沒回覆該協議是如何安排的。

消息人士說，巴哈馬政府正在審查SpaceX的火箭推進器著陸環境影響報告，官員也在討論修改巴哈馬太空再入法規，強化審核程序和環境審查要求。巴哈馬環保署助理署長派弗洛姆（Arana Pyfrom）表示，SpaceX在該國的存在挑起「兩極化」反應，許多民眾對星艦碎片構成的安全和污染問題表達擔心，他並直言，「我確實擔心我國空域的主權」，「星艦爆炸事件強化了反對聲音，要確保我們能回答所有這些問題」。

馬斯克。（路透檔案照）

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