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    50公分海嘯席捲北海道 沿岸海水「顏色異變」畫面曝光

    有旅客注意到，俄羅斯堪察加半島今（30）日上午發生強震後，北海道西南部苫小牧市海水的顏色，發生「變色」的異狀。（圖擷取自@X0x6lJWLqkgGSoJ、@INUYAMA_IY15 社群平台「X」，本報合成）

    有旅客注意到，俄羅斯堪察加半島今（30）日上午發生強震後，北海道西南部苫小牧市海水的顏色，發生「變色」的異狀。（圖擷取自@X0x6lJWLqkgGSoJ、@INUYAMA_IY15 社群平台「X」，本報合成）

    2025/07/30 19:25

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯堪察加半島今（30）日上午發生規模8.8強震，隨後引起巨大海嘯，讓日本發布海嘯警報，各地居民除了前往高處避難，也紛紛上傳觀測到的海嘯景象。地震發生不久，北海道的民眾與遊客除了曬出海嘯抵達岸邊的畫面，還有旅客注意到海水的顏色，在海嘯發生後發生「變色」的異狀。

    綜合日媒報導，日本自氣象廳上午發布海嘯警報發布後，從日本北海道至沖繩、靠近太平洋沿岸的各地區，都有觀測到40至60公分高的海嘯抵達畫面。報導指出，岩手縣久慈港一度觀測到約1.3公尺高的海嘯；北海道根室市的花咲郡、濱中町，則觀測到60公分高；宮城縣、福島縣等地也觀測到50公分高；其餘地區大多觀測到30至40公分高。

    其中，一名搭乘飛機經過北海道西南部苫（ㄕㄢ）小牧市的民眾，在社群平台分享海嘯發生前後的對比畫面。從照片顯示，原本清澈蔚藍的海水，在俄羅斯堪察加半島東部外海發生地震後，於日本時間上午10點（台灣時間9點）左右，開始出現出現明顯的變化，海水從原本的藍色，逐漸變成有些混濁的土色。

    另外，住在苫小牧市沿岸的民眾，則在海嘯抵達時，從遠處用手機拍下海嘯畫面，只見沿海岸的水位不斷升高，甚至開始接近陸地，不過仍有一輛汽車駛向海邊。該民眾也呼籲大家，請大家在氣象廳宣布海嘯警報結束前，請盡可能遠離海邊，前往高處去避難。

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