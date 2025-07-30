日本酷暑煉獄！全國燒出41.2度新高溫 京都千年首見40度

東京新宿歌舞伎町街頭，行人撐傘遮陽或戴帽防曬，以因應酷暑高溫來襲。日本多地近期氣溫飆破攝氏40度，創下觀測紀錄新高，引發熱傷害通報激增。（法新社）

2025/07/30 15:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本氣象廳指出，日本7月30日觀測到歷來最高氣溫，兵庫縣氣溫飆至攝氏41.2度，刷新2020年與2018年所創下的41.1度紀錄。古都京都也首度突破40度高溫，氣象史上前所未見。

法新社報導，這波熱浪正值氣候變遷加劇全球極端天氣之際，日本去年夏季氣溫已與2023年並列最熱，而緊接著的秋季更創下126年來同期最高溫。今年暑氣更勝以往，觀測點動輒飆破35度，全國高度警戒中暑風險。

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日本政府已針對廣大地區發出高溫預警，根據氣象廳數據，29日全國有322個觀測點氣溫超過35度，創下自2010年以來的單日最多紀錄。當日另有38處刷新當地最高溫，其中岐阜縣郡上市氣溫達39.8度。

氣象廳警告，未來數日熱浪仍將持續，尤其是日本北部與東部地區恐再出現「顯著升溫」。呼籲民眾務必防範中暑，盡可能待在有冷氣的室內空間，減少戶外活動。

消防與災害管理廳公布，截至上週，全國共有1萬804人因中暑送醫，為今年以來最高單週人數，累計已有16人不幸喪命。當局也特別提醒高齡者群體格外注意，日本是僅次於摩納哥的高齡社會，老年人最易成為高溫致命的對象。

在全球範圍，歐洲也未能倖免。根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）統計，西歐6月經歷史上最熱的6月，高溫一路延續到7月，西班牙與葡萄牙局部地區氣溫甚至衝上46度。研究指出，氣候變遷使熱浪強度增幅高達攝氏4度，對脆弱族群構成致命威脅。

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