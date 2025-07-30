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    「當台灣友邦好百倍」 宏國候選人一句話讓中國氣炸嗆懸崖勒馬

    宏都拉斯在野黨候選人阿斯夫拉表示，當選後將與台灣恢復邦交。 （路透）

    宏都拉斯在野黨候選人阿斯夫拉表示，當選後將與台灣恢復邦交。 （路透）

    2025/07/30 11:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕宏都拉斯在野黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）「友台」言論持續發酵，引發中國的強烈反彈與言詞威脅。中國駐宏都拉斯大使館29日發表措辭強硬的聲明，不僅對其言論表達「堅決反對和強烈譴責」，更以戰狼式的外交語言，敦促阿斯夫拉「立即懸崖勒馬」。

    根據中國使館在官方微信帳號發布的聲明，北京當局痛批阿斯夫拉的言論「嚴重違背一個中國原則，向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。聲明再度老調重彈，稱「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並強調這是包含宏都拉斯在內183個國家的「國際共識」。

    聲明中最引人注目的，是其帶有威脅意味的警告。中方敦促「有關候選人立即懸崖勒馬，馬上糾正在涉台問題上的錯誤言行，站在歷史正確的一邊，切實恪守一個中國原則，慎重處理涉台問題。」此番言論，無疑是將外交施壓的強度拉至最高。

    這場風波的起因，是阿斯夫拉近日訪美時，向《彭博》等媒體表示，若他勝選，將重新檢視與中國簽署的協議，並恢復與台灣的邦交關係。他更直言，宏都拉斯與台灣有邦交時，情況「比現在好上一百倍」。

    除了威脅，北京也試圖打溫情牌。中國使館在聲明中宣稱，自2023年3月建交以來，中宏關係已取得「高水平起步」，合作成果顯著，未來前景廣闊。此舉被視為企圖以「利誘」方式，影響宏都拉斯國內的政治風向。

    《環球時報》等中國官媒亦同步跟進，對阿斯夫拉展開猛烈抨擊。然而，外媒分析，在宏都拉斯與台灣斷交後，國內白蝦等產業出口一落千丈的背景下，北京的強硬表態，反而可能更進一步激化宏都拉斯國內對現任政府親中政策的反彈。

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