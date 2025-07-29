有意與台灣復交！宏都拉斯總統候選人：當台友邦情況比現在好100倍

宏都拉斯將在11月30日舉行總統選舉，總統候選人阿斯夫拉受訪時指出，要與美國建立更緊密的關係，同時恢復與台灣之間的邦交。（歐新社）

2025/07/29 15:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中美洲國家宏都拉斯將在11月30日舉行總統選舉，在野黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）受訪時指出，要與美國建立更緊密的關係，同時恢復與台灣之間的邦交，他直言與台灣有邦交時，情況比目前好100倍，獲得的援助和貿易比來自中國的還多。

據《彭博》報導，宏都拉斯總統候選人阿斯夫拉在美國首都華盛頓接受訪問，他表示要與美國建立更緊密的關係，鬆綁相關管控，提升吸引人才歸國來振興經濟；阿斯夫拉還透露，若當選將重新檢視政府與中國所簽署的所有協議，他認為宏都拉斯和台灣有邦交時，獲得的援助以及貿易額都比中國更高，情況比目前好100倍。

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對此，中國駐宏都拉斯使館跳腳表達強烈反對與譴責立場，再度老調重彈「世界上只有一個中國、台灣是中國領土不可分割一部分」的說法，敦促其懸崖勒馬，要求糾正在涉台問題上的錯誤言行。

2021年宏都拉斯大選，當時的在野黨候選人卡蕬楚（Xiomara Castro）擊敗阿斯夫拉，成為宏國史上第一位女總統，卡蕬楚政府於2023年3月，宣布與台灣斷交，並在不久後與中國建交；今年11月30日宏都拉斯將舉行總統選舉，總統以簡單多數制選舉產生，在單輪投票中獲得最多票數的候選人即為獲勝者。

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