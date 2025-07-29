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    傳拒賴總統過境紐約 裴洛西怒批：川普傳達危險信號

    外媒爆料川普（左下）拒絕讓賴總統過境美國，前聯邦眾議院議長裴洛西（右）批評，川普的決定傳達了危險的信號。（路透資料照）

    外媒爆料川普（左下）拒絕讓賴總統過境美國，前聯邦眾議院議長裴洛西（右）批評，川普的決定傳達了危險的信號。（路透資料照）

    2025/07/29 11:13

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國《金融時報》報導指出，美國總統川普對中國讓步，拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約引發討論；對此，前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）批評，川普的決定傳達了危險的信號。

    前聯邦眾議院議長裴洛西28日在臉書指出，川普的決定，傳達出危險信號，讓人覺得美國在應對台灣問題時，能被欺負而變得沉默；她強調，數十年來，美國參眾兩院跨黨派議員根據《台灣關係法》堅守對台灣民主的支持，重申「美台關係符合全球和區域安全，確保台灣海峽的經貿活動暢通，也攸關我們的經濟利益，以及透過支持民主反對專制也攸關美國的道德」。

    裴洛西認為，川普政府阻擋台灣民選總統賴清德過境紐約，讓中國大陸國家主席習近平再次在價值、安全和經濟上取得勝利。盼川普拒絕賴清德過境紐約的決定，不會標誌著美國對台灣政策的危險轉變。

    針對外媒報導，總統府僅回應，考量南部風災、對美關稅等情勢，總統近期暫無海外訪問之安排。

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