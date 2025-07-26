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    直播遇天打雷劈！ 美實況主「電流衝耳機進腦袋」畫面全都錄

    美國北卡羅萊納州一名遊戲實況主在家直播時慘遭電擊。（擷取自@barryscott33338/X）

    美國北卡羅萊納州一名遊戲實況主在家直播時慘遭電擊。（擷取自@barryscott33338/X）

    2025/07/26 21:52

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納（North Carolina）一名Twitch遊戲實況主日前在家直播期間，突遭閃電波及，導致電流瞬間流入設備，讓他當場驚呼「我被閃電擊中了！」後逃出畫面，引發觀眾震驚。所幸這起雷擊事件並未造成他重大傷害，短暫恢復後他再次上線，親自還原事發經過。

    綜合外媒報導，19日晚間，北卡羅萊納州霍利斯普林斯（Holly Springs）及周邊20英里範圍內共發生超過629次閃電雷擊。Twitch實況主「Chrispymate」當晚約9點正進行遊戲直播，期間一道雷電擊中他家外部，電流沿線路進入室內並觸及其電腦設備，造成他明顯感電。

    從直播影片可見，雷擊當時伴隨巨大爆裂聲、螢幕閃白，「Chrispymate」隨即拔下耳機並逃離鏡頭範圍，隨後返回並驚呼：「我被閃電擊中了，我要關台了！」畫面也隨後中斷。稍晚他重啟直播，向觀眾說明當時「耳機像帶著電流衝進腦袋」，感到短暫麻木。他也提到，第一時間想到的竟是「要去救我的貓」，言談之間仍保留幽默感，笑稱這場意外讓他「差點變成超級英雄」。

    專家提醒，這類「間接雷擊」雖發生在屋內，風險卻不容忽視。美國國家雷電安全委員會（National Lightning Safety Council）專家詹森尼斯（John Jensenius）指出，閃電可沿電線或水管傳入屋內，任何連接插座的電子設備在雷雨期間都可能成為導電媒介。他強調：「即使在室內，若握有插電設備，身體仍可能成為電流通路。」

    雷電事故近來頻傳。就在本月16日，新澤西州一處戶外射箭場也遭雷擊，造成1死14傷的悲劇，傷者年齡從7歲至61歲不等。

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