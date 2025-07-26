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    神操作！捲入Coldplay抓姦風波 Astronomer請「主唱前妻」當發言人

    Astronomer找來Coldplay主唱克里斯的前妻葛妮絲派特洛擔任臨時發言人。（擷取自「Astronomer」YouTube頻道）

    Astronomer找來Coldplay主唱克里斯的前妻葛妮絲派特洛擔任臨時發言人。（擷取自「Astronomer」YouTube頻道）

    2025/07/26 14:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓開唱，現場意外成為AI公司「Astronomer」執行長拜倫（Andy Byron）與人資主管總監卡伯特（Kristin Cabot）的「抓姦現場」，風波持續延燒。公司近日拋出震撼彈，突然找來Coldplay主唱克里斯（Chris Martin）的前妻葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）擔任「臨時發言人」，展現高明的危機公關處理，也引發社群熱議。

    美國新創公司「Astronomer」YouTube頻道26日上傳一部影片，影片中，葛妮絲派特洛輕鬆開場，說自己已受聘擔任Astronomer的臨時發言人，並幽默戲謔方式介紹這家公司的主要業務，同時為9月的活動宣傳。

    葛妮絲派特洛最後強調，「現在將回到我們最擅長的領域，為我們的客戶提供改變遊戲規則的結果，感謝您對Astronomer的關注。」

    Coldplay主唱克里斯與葛妮絲派特洛2003年結婚，育有一雙兒女。2014年，葛妮絲派特洛透過聲明宣布離婚消息，「我們最近一年相處得不愉快，分開會更適合」，結束11年婚姻。

    Coldplay主唱克里斯與前妻葛妮絲派特洛。（美聯社資料照）

    Coldplay主唱克里斯與前妻葛妮絲派特洛。（美聯社資料照）

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