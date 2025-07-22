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    美卡車失控撞入職訓中心大樓 13人受傷、波及瓦斯管線

    美國麻薩諸塞州週一上午驚傳車禍，1輛平板卡車失控衝入「施萊弗職業訓練中心」（Shriver Job Corps Center）園區內一棟大樓大廳，造成包含駕駛在內共13人受傷。（圖擷自「@WCVB」X、本報合成）

    美國麻薩諸塞州週一上午驚傳車禍，1輛平板卡車失控衝入「施萊弗職業訓練中心」（Shriver Job Corps Center）園區內一棟大樓大廳，造成包含駕駛在內共13人受傷。（圖擷自「@WCVB」X、本報合成）

    2025/07/22 13:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國麻薩諸塞州週一上午驚傳車禍，1輛平板卡車失控衝入「施萊弗職業訓練中心」（Shriver Job Corps Center）園區內一棟大樓大廳，造成包含駕駛在內共13人受傷。事故發生後，卡車撞毀建築一側並波及瓦斯管線，所幸現場人員即時控制，未釀更大災害。

    綜合外媒報導，肇事卡車於德文斯（Devens）當地時間21日上午10時47分傑克森路疑似先撞破圍欄，並沿途擦撞建築物外牆、撞毀多扇窗戶後，一路衝進「施萊弗職業訓練中心」園區內一棟大樓中庭大廳。

    德文斯消防局長凱利（Timothy Kelly）表示，事故發生當時大樓內學生不多，所幸傷勢大多屬輕傷，目前已有7人送醫，另有6人由中心內部醫護人員現場處理。受傷者包含部分正在上課的職訓學員，年齡多介於10多歲至20歲出頭。

    由於卡車撞上建築的天然氣總管線，造成潛在氣爆風險，消防人員緊急搶修後才避免更嚴重後果。凱利說，「卡車撞上通往建物的瓦斯主要管道，消防人員當時必須相當迅速地處理瓦斯外洩問題。」

    據麻州州警初步調查，目前沒有跡象顯示這起車禍為蓄意行為，詳細事故原因仍待進一步釐清。肇事卡車所屬的「東岸電子回收公司」尚未對外發表說法。

    據悉，施萊弗職業訓練中心為麻州3個就業培訓中心之一，專門提供青年職涯訓練與就業輔導服務，目前全州約有900名學員接受培訓。美國勞工部表示，對事故深感遺憾，並持續與地方單位保持聯繫，持續密切關心後續情況。

    美國麻薩諸塞州週一上午驚傳車禍，1輛平板卡車失控衝入「施萊弗職業訓練中心」（Shriver Job Corps Center）園區內一棟大樓大廳，造成包含駕駛在內共13人受傷。（圖擷自「@nypost」X）

    美國麻薩諸塞州週一上午驚傳車禍，1輛平板卡車失控衝入「施萊弗職業訓練中心」（Shriver Job Corps Center）園區內一棟大樓大廳，造成包含駕駛在內共13人受傷。（圖擷自「@nypost」X）

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