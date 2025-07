美卡車失控撞入職訓中心大樓 13人受傷、波及瓦斯管線

2025/07/22 13:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國麻薩諸塞州週一上午驚傳車禍,1輛平板卡車失控衝入「施萊弗職業訓練中心」(Shriver Job Corps Center)園區內一棟大樓大廳,造成包含駕駛在內共13人受傷。事故發生後,卡車撞毀建築一側並波及瓦斯管線,所幸現場人員即時控制,未釀更大災害。

綜合外媒報導,肇事卡車於德文斯(Devens)當地時間21日上午10時47分傑克森路疑似先撞破圍欄,並沿途擦撞建築物外牆、撞毀多扇窗戶後,一路衝進「施萊弗職業訓練中心」園區內一棟大樓中庭大廳。

德文斯消防局長凱利(Timothy Kelly)表示,事故發生當時大樓內學生不多,所幸傷勢大多屬輕傷,目前已有7人送醫,另有6人由中心內部醫護人員現場處理。受傷者包含部分正在上課的職訓學員,年齡多介於10多歲至20歲出頭。

由於卡車撞上建築的天然氣總管線,造成潛在氣爆風險,消防人員緊急搶修後才避免更嚴重後果。凱利說,「卡車撞上通往建物的瓦斯主要管道,消防人員當時必須相當迅速地處理瓦斯外洩問題。」

據麻州州警初步調查,目前沒有跡象顯示這起車禍為蓄意行為,詳細事故原因仍待進一步釐清。肇事卡車所屬的「東岸電子回收公司」尚未對外發表說法。

據悉,施萊弗職業訓練中心為麻州3個就業培訓中心之一,專門提供青年職涯訓練與就業輔導服務,目前全州約有900名學員接受培訓。美國勞工部表示,對事故深感遺憾,並持續與地方單位保持聯繫,持續密切關心後續情況。

