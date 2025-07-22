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    美軍罕見國內部署結束 700陸戰隊撤離洛杉磯

    美國五角大廈宣布，將撤回上月為平息移民示威而派駐洛杉磯的700名陸戰隊員。（路透）

    美國五角大廈宣布，將撤回上月為平息移民示威而派駐洛杉磯的700名陸戰隊員。（路透）

    2025/07/22 08:13

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》報導，美國五角大廈21日宣布，將結束上個月派遣約700名現役陸戰隊員前往洛杉磯的部署任務。這支部隊的原始任務，是在川普總統打擊非法移民引發的大規模示威期間，保護聯邦財產與人員安全。

    五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示：「隨著洛杉磯恢復穩定，國防部長已指示重新部署這700名陸戰隊員，他們的出現傳遞了一個明確的訊息：無法無天的狀況將不被容忍。」上週，部署在當地的4000名國民兵也已有半數撤離。

    今年6月，川普總統不顧民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）的反對，下令派遣陸戰隊與加州國民兵進入洛杉磯，以平息因移民及海關執法局（ICE）在各地發動工作場所突襲、所引發的激烈抗議。

    川普派兵進入美國第二大城的決定，引發了一場關於在美國本土動用軍隊的全國性辯論，並激化了當地的政治緊張局勢。儘管面臨法律挑戰，一家美國上訴法院最終仍裁定，允許川普保留對加州國民兵的控制權。

    這起事件是川普政府日益依賴軍事力量、來執行其強硬移民政策的最新例證。除了此次洛杉磯部署外，數千名現役軍人已被派往美墨邊境，五角大廈更在邊境地區設立了「軍事區」。

    這些「軍事區」旨在讓川普政府能夠利用軍隊拘留移民，而無需動用賦予總統部署軍隊以鎮壓內亂等事件權力的、1807年《暴動法》（Insurrection Act）。

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