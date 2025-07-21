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    英國鄉村變性愛趴據點 千人呻吟惹怒居民

    英國鄉村舉辦換妻活動，引發居民不滿。（情境照）

    英國鄉村舉辦換妻活動，引發居民不滿。（情境照）

    2025/07/21 00:06

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於英國倫敦北方的安靜小鎮艾靈頓（Allington），因舉辦千人性愛派對，近日成為爭議焦點，當地居民對「呻吟噪音」難以忍受。活動自2020年舉辦至今規模逐年擴大，甚至已超過該鎮人口數，讓不少當地人無奈自嘲，家鄉竟成為「英國換妻之都」。

    根據《紐約郵報》報導，這場為期三天的「Swingathon」活動內容包羅萬象，包括性愛遊戲、情趣用品比賽、鋼管舞、泡沫派對、行動地牢等，入場費約250美元（約新台幣7347元），號稱打造一個安全且多元共融的空間。主辦人強調，活動參與者都遵守規範，並無淫穢低俗之嫌，也比一般夜店客更注重健康檢測與保護措施。

    儘管主辦單位多次澄清無不良風氣，當地居民仍無法接受這類活動帶來的負面形象。一名長者直言「村裡多是老人與家庭，大家聽到要變成換妻之都，當場都吐了茶」。更有人批評這樣的活動「齷齪下流」，完全無法認同。

    不少居民多年來已公開抱怨現場「呻吟聲不斷」，對生活造成困擾，甚至擔心小鎮名聲越來越差。然而主辦單位仍堅稱將持續推廣性自由與尊重包容，期盼能扭轉外界偏見。

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