「酷玩」kiss cam抓猴！人手一機網路時代 公開羞辱已是常態

2025年6月6日，刻正舉行全球巡演的英國酷玩樂團主唱馬汀在美國賭場拉斯維加斯登台獻藝。（法新社）

2025/07/19 23:47

〔編譯張沛元／綜合報導〕請注意，隨便搞外遇、吼罵空服員或霸凌鄰居的日子，已是「明日黃花」。人手一機的網路時代，即便只是普通老百姓，你的出包糗態也會成為流量密碼、吸引大量聞風而至的吃瓜鄉民，以及招致各種不負責任的意見。至於當事人在現實生活中會有何下場，沒人在乎。

科技公司Astronomer執行長拜倫（Andy Byron）就是慘遭公開羞辱的最新「苦主」。他日前在英國酷玩樂團（Coldplay）的演唱會上被「親吻鏡頭」（kiss cam）捕捉到與1名女子擁抱，影片被人發到TikTok，瀏覽次數破6200萬，還有上千條痛批拜倫搞外遇的回覆；其中1條感嘆老天開眼抓出軌的評論，還獲得10萬人點讚。

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神通廣大的鄉民不但認出拜倫的小三正是自家人資長凱波特（Kristin Cabot），還扒出拜倫的家人的名字，以及從臉書個人專頁上挖出更多細節。目前無法聯繫上拜倫與凱波特，兩人似乎也都停用領英；Astronomer則宣布，會就此展開調查，以及拜倫已被安排休假。

美國過去也有不少普通人因道德瑕疵而在網路上被罵到爆紅，像是同時與多名女子約會的紐約男「西榆迦勒」（West Elm Caleb），或搭機時想插隊的大媽「捷藍凱倫」（JetBlue Karen），都是足以讓網路炸鍋、慘遭鄉民公開評判與不齒的平民老百姓。公眾譴責雖非新鮮事，但部分文化評論家認為，網路讓日常過錯變成供數百萬人取樂的素材，已引發新的風險與道德問題，特別網路關注機制，通常無法區分嚴重濫權與輕微人際衝突。

針對拜倫等普通老百姓的公開羞辱運動，與意指名人因陳年舊錯未受罰而遭公開批評的「取消文化」（cancel culture）有相似之處，因為當事人都會面臨職場騷擾與言語攻擊。但跟對女星伸狼爪的好萊塢淫魔維溫斯坦（Harvey Weinstein）等人「被取消」不同的是，拜倫只是不具知名度的普通人，然而關鍵字「CEO被抓包外遇」（CEO caught cheating），還是一度衝上全美Google熱搜第3。

在只想吃瓜看八卦的鄉民眼中，「kiss cam抓猴」早已結案，但據稱有人已聯繫拜倫的妻兒。網路文化評論家費雪-奎恩（Rayne Fisher-Quann）認為，這顯示鄉民想知道還有沒有更刺激的續集可看，完全不在乎此等關注會對現實生活中的真實人物造成什麼影響。

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