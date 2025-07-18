核談判無進展 歐洲放話重啟UN制裁 伊朗回嗆：無法律依據

針對歐洲三國與歐盟的外長揚言，伊朗核子談判在未來數月若仍無進展，將重啟聯合國（UN）對伊朗的制裁；伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）18日反嗆，歐洲與歐盟沒有理由與根據這麼做。圖為阿拉奇12日在德黑蘭與外國大使以及外交官會談。（歐新社檔案照）

2025/07/18 18:20

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對歐洲三國與歐盟的外長揚言，伊朗核子談判在未來數月若仍無進展，將重啟聯合國（UN）對伊朗的制裁；伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）18日反嗆，歐洲與歐盟沒有理由與根據這麼做。

阿拉奇在X上說，「歐盟／歐洲三國若想（在核子談判上）扮演一定角色，就該負責任地採取行動，擱置過時的威脅與施壓政策，包括歐盟／歐洲三國毫無道德或法律依據的『回彈』（snapback）政策」。

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阿拉奇表示，只有當另一方準備好達成公平、平衡與互利的核子協議時，才有可能就伊朗核子計畫舉行新一輪談判。

阿拉奇是在與英、法、德三國外長以及歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）舉行電話會議後，發表上述言論。

歐洲三國與歐盟外長17日告訴阿拉奇，若伊朗在「夏季結束以前」於核子協議上仍缺乏具體進展、無法促成伊朗核子計畫相關協議，他們將決定動用允許歐洲三國與歐盟對伊朗重新實施所有國際制裁的「回彈」機制。根據法方稍早的說法，夏季結束意指8月底。

歐洲三國與歐盟的放話依據，來自2015年簽署的伊朗核子協議「聯合全面行動計畫」（JCPOA）中的1項條款，該條款允許在伊朗違約時，透過「回彈」機制重啟對伊朗實施的聯合國制裁。

JCPOA簽署國包括伊朗、聯合國安理會五大常任理事國美中英法俄、德國與歐盟，但美國在川普總統首度執政期間的2018年單方面宣布退出，伊朗隨即於2020年不再履約─據信此為阿拉奇宣稱歐洲三國與歐盟無法律依據重啟聯合國制裁的原因。

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