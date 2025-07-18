傳川普致電納坦雅胡 要求澄清襲擊加薩教堂事件

傳美國總統川普致電以色列總理納坦雅胡，要他迅速澄清襲擊加薩教堂事件。（路透）

2025/07/18 10:09

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列17日襲擊加薩聖家堂（The Holy Family Church），造成3人死亡和10人受傷。以色列聲稱襲擊是錯誤，引發包括教宗良十四世（Pope Leo XIV）在內的各國領導人強烈反對。以色列之後發表遺憾聲明，強調對悲劇深感遺憾，對此知情人士透露，以色列發表聲明前，美國總統川普致電以色列總理納坦雅胡，要他迅速澄清（clarification）。

根據《AXIOS》報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）17日在記者會上被詢問川普對該事件有何反應時，她表示川普的反應「並不積極」。

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1名美國官員透露，川普聽說加薩教堂遭到攻擊後非常沮喪，詢問他的團隊以色列為何這麼做，並打電話給納坦雅胡。川普在與納坦雅胡的通話中要求他澄清，納坦雅胡回應該事件是個錯誤後，川普要求他發表一份聲明。不久之後，以色列就發表聲明。

以色列在聲明中指出，對流彈擊中教堂深感遺憾，每一條無辜生命的逝去都是悲劇，以色列與遇難者家屬和信徒們同悲。以色列正在調查此事，並將繼續致力於保護平民和聖地。

《AXIOS》認為，以色列的遺憾聲明，凸顯川普在加薩問題上對以色列的巨大影響力。以色列幾乎從未承認在加薩的軍事行為有誤，尤其是如此迅速承認。

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