加州豪宅圈養十餘名代孕兒童 親共僑領涉虐童案震驚全美

南加州亞凱迪亞市警方表示，65歲的宣國軍（Guojun Xuan，圖左）和38歲的張思薇（Silvia Zhang），因涉嫌危害、忽視兒童安全等罪名被捕，並以各50萬美元交保候傳。（圖擷取自網路）

2025/07/17 16:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國南加州最富裕的華人城市亞凱迪亞（Arcadia），最近爆發一起震驚美國社會的虐童事件！1戶價值約400萬美元（新台幣1.18億元）的豪宅裡圈養了21名兒童，其中有一些是由不同的代理孕母所生，但法定監護權全歸一對華裔「夫妻」所有。男方被確定為當地活躍的親共僑領、新疆商會總會長宣國軍。

綜合美國媒體報導，亞凱迪亞市警方表示，21名兒童均被確認為65歲的宣國軍（Guojun Xuan）和38歲的張思薇（Silvia Zhang，音譯）兩人的「法律」子女。他們因涉嫌危害、忽視兒童安全等罪名被捕，交保金額為每人50萬美元（新台幣1470萬元），目前2人已被釋放，21名兒童已全部由洛杉磯兒童和家庭服務廳（DCFS）監護。

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《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）報導，亞凱迪亞市警局表示，這些兒童的年齡從2個月到13歲不等，但大多數年齡在1歲到3歲之間。該警局警官塞阿德洛（Kollin Cieadlo）7月16日受訪表示，根據兒童的出生時間和一些客觀事實，「我們並不認為她（張思薇）親自生下了所有孩子，代理孕母參與其中，我們正在調查中」。

塞阿德洛指出，這些代理孕母來自不同族裔，而且不限於加州，「他們在全美各地找孕母」。警方初步調查認定，這些孩子來自張思薇和宣國軍經營的代孕機構。公開記錄顯示，目前已停業的代孕中介機構Mark Surrogacy的登記地址，與38歲張思薇登記的地址相同。但最近幾個月，該公司已經遞交解散申請。

《美國國家廣播公司新聞網》（NBC News）報導，目前還不清楚該機構有多少名兒童是由代孕母親所生，但其中1名母親是由德州非營利組織「生物倫理與文化網路中心」（CBCN）發現的。這名女子表示，她被誤導，以為自己所生的孩子是唯一一個被這家亞卡迪亞住戶收養的孩子。

CBCN執行董事費爾（Kallie Fell）表示，她與這位名叫凱拉（Kayla）的德州女子談過話，凱拉說，她被告知會幫助一對難以生育孩子的夫婦，但後來得知事實並非如此時，她感到震驚，現在凱拉正在爭取自己生下孩子的監護權。

塞阿德洛還透露，宣國軍和張思薇自稱兩人是「夫妻關係」，但警方未取得證明他們婚姻合法性的文件。此外，涉嫌虐童的主嫌、56歲的保姆李春梅（Chunmei Li，音譯）仍下落不明。

CBS News報導，今年5月7日，亞凱迪亞市警局接獲當地醫院通報，表示可能出現1起疑似兒虐事件，1名2個月大的嬰兒被緊急送醫，原因是頭部遭遇重創，導致顱內出血。警方接到通知後立即開始調查，並對亞凱迪亞市的1處民宅進行搜查。

NBC News報導，經搜查房屋並拿到監控影像，警方發現了一些令人震驚的畫面：至少6名保姆對這些兒童進行了精神和身體上的虐待，5月5日上述嬰兒因遭到保姆李春梅的猛烈搖晃與毆打而失去意識。儘管嬰兒的法定監護人，即宣國軍和張思薇已經知道這件事，卻未能讓孩子及時就醫。直到2天後，孩子癲癇發作，才被送往醫院。

隨後，警方以相關罪名逮捕了宣國軍和張思薇，並對仍然在逃的李春梅發出通緝令。美國聯邦調查局（FBI）已介入調查。塞阿德洛指出：「在與地方檢察官辦公室溝通後，我們決定先釋放這對父母，以便能繼續調查，包括檢視監控影像與其他證據。」

有律師指出，FBI局介入調查，可能是因為這起案件與移民相關，而且是重大刑事案件。宣國軍「夫婦」並非在美國出生，所以案件可能涉及移民問題。

《大紀元時報》報導，現年65歲的宣國軍是活躍於南加州的親共僑領，同時還擔任美國新疆總商會會長，頻繁出席中共背景團體組織的各種活動，這些活動都會有中共駐洛杉磯領館領事出席，他也與有名的親共僑領張素九、鹿強等人來往密切。

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