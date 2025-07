敘利亞國防部大爆炸！以色列突襲空襲 女主播驚慌失措片瘋傳

2025/07/17 00:20

〔即時新聞/綜合報導〕敘利亞位於首都大馬士革(Damascus)國防部大樓16日突大爆炸,相關影片在網路瘋傳。以色列國防軍(IDF)證實他們對大馬士革發動空襲,炸毀了國防部大樓。

綜合外媒報導,這起因於信奉德魯茲教(源自伊斯蘭教什葉派分支伊斯瑪儀派,神學實踐上更接近基督教)少數民族「德魯茲人」(Druze),與信奉伊斯蘭教遜尼派游牧民族「貝都因人」(Bedouin)最近在敘利亞南部爆發的一系列宗教武裝事件,敘利亞政府軍派兵進駐德魯茲人聚居的蘇韋達(Sweida),雙方爆發激烈衝突。雖然週二(15日)敘軍宣布與德魯茲人達成停火,但才過不到一天又打起來,雙方互控是對方先違反協議。

將德魯茲人視為潛在盟友的以色列相當不滿,連日來幫助德魯茲人打擊敘軍在蘇韋達的軍事單位,以色列國防部長卡茨(Israel Katz)週三更警告敘軍盡快撤出蘇韋達,否則將加強對敘利亞的打擊力度。數小時後,大馬士革傳出爆炸聲,以色列國防軍證實派出無人機襲擊敘利亞國防部總部大樓的「入口」;再過幾個小時,以軍又對同一地點進行了更大規模的轟炸,大樓嚴重毀損。此外,以軍也對位於大馬士革郊外的總統府周邊地區發動攻擊。

X平台上瘋傳的影片可以看到,上一秒還好好的敘利亞國防部大樓,下一秒突然發生數起大爆炸,可以看到建物坍塌、國防部大樓磚瓦和周遭地面都被炸飛,瞬時間爆炸產生的濃煙吞沒國防部大樓。另一段影片顯示,敘利亞國營電視台(Syrian TV)的女主播實時連線播報國防部大樓16日第一次遇襲時的相關新聞時,正巧捕捉到以軍二次空襲的過程,疑似電視台距離國防部大樓相當近,可以看到爆炸發生時攝影棚也在震動,加上巨大爆炸聲,嚇得女主播驚慌失措地逃離主播台。

據敘利亞衛生部通報,截至台灣時間17日凌晨0點5分,以色列空襲大馬士革以知造成至少3死34傷。

