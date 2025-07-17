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    敘利亞國防部大爆炸！以色列突襲空襲 女主播驚慌失措片瘋傳

    敘利亞國防部大樓發生數起大爆炸。（圖翻攝自X平台）

    敘利亞國防部大樓發生數起大爆炸。（圖翻攝自X平台）

    2025/07/17 00:20

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞位於首都大馬士革（Damascus）國防部大樓16日突大爆炸，相關影片在網路瘋傳。以色列國防軍（IDF）證實他們對大馬士革發動空襲，炸毀了國防部大樓。

    綜合外媒報導，這起因於信奉德魯茲教（源自伊斯蘭教什葉派分支伊斯瑪儀派，神學實踐上更接近基督教）少數民族「德魯茲人」（Druze），與信奉伊斯蘭教遜尼派游牧民族「貝都因人」（Bedouin）最近在敘利亞南部爆發的一系列宗教武裝事件，敘利亞政府軍派兵進駐德魯茲人聚居的蘇韋達（Sweida），雙方爆發激烈衝突。雖然週二（15日）敘軍宣布與德魯茲人達成停火，但才過不到一天又打起來，雙方互控是對方先違反協議。

    將德魯茲人視為潛在盟友的以色列相當不滿，連日來幫助德魯茲人打擊敘軍在蘇韋達的軍事單位，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）週三更警告敘軍盡快撤出蘇韋達，否則將加強對敘利亞的打擊力度。數小時後，大馬士革傳出爆炸聲，以色列國防軍證實派出無人機襲擊敘利亞國防部總部大樓的「入口」；再過幾個小時，以軍又對同一地點進行了更大規模的轟炸，大樓嚴重毀損。此外，以軍也對位於大馬士革郊外的總統府周邊地區發動攻擊。

    X平台上瘋傳的影片可以看到，上一秒還好好的敘利亞國防部大樓，下一秒突然發生數起大爆炸，可以看到建物坍塌、國防部大樓磚瓦和周遭地面都被炸飛，瞬時間爆炸產生的濃煙吞沒國防部大樓。另一段影片顯示，敘利亞國營電視台（Syrian TV）的女主播實時連線播報國防部大樓16日第一次遇襲時的相關新聞時，正巧捕捉到以軍二次空襲的過程，疑似電視台距離國防部大樓相當近，可以看到爆炸發生時攝影棚也在震動，加上巨大爆炸聲，嚇得女主播驚慌失措地逃離主播台。

    據敘利亞衛生部通報，截至台灣時間17日凌晨0點5分，以色列空襲大馬士革以知造成至少3死34傷。

    敘利亞國防部大樓發生數起大爆炸。（圖翻攝自X平台）

    敘利亞國防部大樓發生數起大爆炸。（圖翻攝自X平台）

    敘利亞國防部大樓被轟炸後的慘狀。（路透）

    敘利亞國防部大樓被轟炸後的慘狀。（路透）

    敘利亞電視台女主播被爆炸嚇得驚慌失措。（圖翻攝自X平台）

    敘利亞電視台女主播被爆炸嚇得驚慌失措。（圖翻攝自X平台）

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