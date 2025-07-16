宏都拉斯珊瑚助陣 美佛州首創跨國雜交修復計畫

海水變暖對佛州珊瑚礁造成毀滅性影響，目前科學家正努力進行搶救。（美聯社）

2025/07/16 18:00

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕海水變暖對佛州珊瑚礁造成毀滅性影響，目前正努力搶救。科學家希望透過從宏都拉斯採集珊瑚並進行雜交，以此修復佛州珊瑚礁。

根據《CBS News》報導，邁阿密大學羅森斯蒂爾（Rosenstiel）海洋科學學院海洋生物學家貝克（Andrew Baker）博士表示，這是世界上首次用來自不同國家的珊瑚進行雜交，並將其移植到野生珊瑚礁上。

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佛州綿延約563公里的珊瑚礁中，生活著數十種石珊瑚。據佛州環境保護部稱，其中之一的麋角珊瑚（Elkhorn coral）已被列為瀕危物種。麋角珊瑚有助於構成健康珊瑚礁骨架，但貝克指出，佛州近海超過95%麋角珊瑚已被多種因素摧毀，包括氣溫上升、沿海開發加劇以及疾病爆發。

貝克聲稱，美國在過去50年左右失去更多麋角珊瑚，並在2023年經歷非常溫暖的夏天後達到損失頂峰。貝克強調，為了讓麋角珊瑚恢復，需要引進更多物種。

位於宏都拉斯的水族館和海洋研究中心Tela Marine科學家們，從宏都拉斯珊瑚礁中採摘珊瑚。將珊瑚運達佛州後，再透過雜交方式創造出「弗隆杜蘭」（Flonduran）麋角珊瑚。本月初這種雜交種首次在佛州種植，並被置於保護傘下以阻止掠食者。

佛州水族館珊瑚保護主任奧尼爾（Keri O'Neil）說，若雜交珊瑚能在下一波海洋熱浪中存活下來，那將對佛州海岸保護產生深遠影響。

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