黑科技來了！ 「賽博格甲蟲」出動災區救命

穿戴微型晶片背包的「賽博格甲蟲」（ZoBorg），能依指令攀牆、轉向、甚至穿越瓦礫縫隙，未來有望投入災區搜救任務。（圖擷取自《Advanced Science》期刊）

2025/07/15 10:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕地震、礦災等重大災難現場，未來可能出現一種意想不到的搜救助手：1隻背著微型電路背包、能穿梭狹縫並攀爬牆壁的甲蟲。據科技網站《Science Alert》報導，澳洲與新加坡研究團隊合作，成功研發出「賽博格甲蟲」，具備遠端操控能力，能突破傳統微型機器人在瓦礫堆中的行動限制。

這項研究由昆士蘭大學、新南威爾斯大學與南洋理工大學聯手進行，選用擬步行蟲（Zophobas morio）作為實驗對象，並將其命名為「ZoBorgs」。科學家在甲蟲身上安裝微晶片與電極，透過遙控訊號刺激其觸角或鞘翅（elytra），即可控制其前進、轉彎或後退。

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根據最新發表於《先進科學》（Advanced Science）期刊的研究成果，這些ZoBorg甲蟲能以92%的成功率越過與身體等高的障礙物，並以71.2%的成功率從水平轉為垂直牆面攀爬，遠超目前微型機器人的行動能力。研究團隊指出，關鍵在於「善用自然演化」，不需額外打造感測器與控制系統，便可透過刺激甲蟲既有生理反應達成精準導引。

昆士蘭大學工程師唐・武-段（Thang Vo-Doan）指出，這些賽博格甲蟲搭載電刺激背包，不僅可提供方向控制，還可在不影響甲蟲壽命的情況下進行長時間運作。「這項技術讓昆蟲在複雜環境中的運動能力，成為人類可用的救援工具。」

研究人員表示，未來將嘗試結合慣性測量單元（IMU）與微型攝影機，以提升自主導航與影像辨識能力，讓ZoBorg能實際協助搜救隊定位受困者。此外，團隊也強調遵守動物實驗倫理規範，甲蟲在實驗期間享有妥善照護，包含鋪設麥麩床墊、餵食蘋果，並在試驗後持續照料至自然壽命終結。

科學家認為，這項研究展現「利用活體昆蟲作為機動平台」的可行性，未來不僅能用於搜救任務，也可能應用於環境監測與狹窄空間巡查等領域，為災難應變與微型機器人發展開啟新方向。

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