醫學里程碑！ 執行豬膽囊切除手術 AI機器人成功率100％

機器人手術示意圖。（法新社檔案照）

2025/07/12 22:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據美國約翰斯霍普金斯大學、史丹福大學和哥倫比亞大學共同發表的一份研究，研究團隊以經過人工智慧（AI）訓練的機械人，在無人類協助下，成功切除豬膽囊，寫下針對軟組織進行自動化手術的重要里程碑。

英國《衛報》9日報導，研究人員用真人外科醫師，在豬屍體切除膽囊手術的影片，訓練機器人後，讓機器人進行8次同樣的手術，結果成功率100%。這項手術涉及處理軟組織，需要做抓取、夾、切等動作，機器人在手術中，只花了5分鐘就完成切斷膽囊與肝臟的連接、依特定順序上夾、取出器官等17個步驟。

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機器人的動作比真人慢，但是比較穩定，手術路徑也比較短，並且能在手術進行過程中，自行多次修正錯誤，也會更換不同器械和適應解剖結構的差異。8次試驗中，平均每一次在無人類協助下，自動修正手術路徑6次。

這份9日在《科學機械人》（Science Robotics）期刊發表的報告稱，這是「邁向自動化外科手術臨床應用的里程碑」，若後續驗證順利，10年內可望展開人體試驗。

不過，負責英國國家保健服務（NHS）機器人策略的麥格拉斯（John McGrath）提醒，在豬屍體上的試驗，無法測試機器人對病患呼吸、身體動態、開刀部位出血和意外造成的傷勢，以及灼燒產生的煙霧或者鏡頭沾上液體等狀況的反應能力。英格蘭皇家外科醫學院機器人手術負責人亞辛（Nuha Yassin）指出，下一步研究須探索這方面的細微差異，評估這項技術如何安全及有效地應用在人類身上。

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