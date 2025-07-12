「冰」臨城下！巨型冰山逼近格陵蘭小島 離岸際僅數百公尺

兩座冰山緩緩漂到格陵蘭一座小島岸邊，離當地居民住家僅數百公尺。（圖截自X／@DeanMurraySWNS）

2025/07/12 23:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕格陵蘭一座小島正面臨潛在的危機，兩座體積龐大的冰山正緩緩漂到岸邊，距離當地居民住家僅數百公尺，引發當地政府與居民高度警戒。若冰山撞擊岸邊或突然碎裂，可能掀起巨浪，對沿岸建築造成破壞性衝擊。

《紐約郵報》報導，格陵蘭西部小島伊納蘇特（Innaarsuit）近日驚見兩座巨大冰山，距離沿岸僅數百公尺，引發當地居民高度警戒。政府警告，一旦冰山發生撞擊或崩裂，恐引發巨大海浪衝擊沿岸建築物，甚至危及居民安全。由於冰山已停滯約一週，當局不敢掉以輕心，已緊急關閉當地魚工廠與商店，並呼籲居民避免靠近海岸或出海活動。

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有在地工作人員受訪表示，雖然過去偶爾會有大型冰山經過，但這次停留時間異常久，引發更多人擔憂。為防範突發狀況，政府也特別提醒行動不便者外出須更加小心。不過，部分居民則表示，對這種自然景象感到震撼又興奮，面對壓迫感與壯觀畫面交錯的情緒，形成一種矛盾。

事實上，類似情況在2018年也曾發生。當時一座重達1.1萬公噸的巨型冰山，同樣漂進伊納蘇特港灣，因擔心冰山碎裂引發海嘯，當局立即疏散低窪地區居民至高地避難。所幸在強風連日吹襲下，冰山最終緩緩漂離，並未釀成災害。如今類似場景再度重演，居民們也持續觀察風勢與冰山動向，期盼災難不會發生。

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