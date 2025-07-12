馬斯克照片和Grok標誌。（法新社檔案照）

2025/07/12 19:56

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下xAI的人工智慧聊天機器人Grok，才剛推出最新版Grok 4，不過，測試顯示，Grok 4的回答會呼應馬斯克的觀點，甚至有時會先搜尋網路上，這名富豪對相關議題的發文，然後才提出答案。

《美聯社》11日報導，Grok 4這種罕見的行為，令一些專家意外。一直在測試這款聊天機器人的獨立AI研究員威利森（Simon Willison）說，「這很令人驚訝」，「你可以問他有關爭議議題的尖銳問題，然後你就會看到他在決定如何回答的過程中，真的去搜尋X（馬斯克的社群媒體平台），看馬斯克關於該議題說過些什麼」。Grok會先展示推理過程，然後提出回答。

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威利森示範問Grok 4對中東衝突的看法，提問未提到馬斯克，但是機器人仍主動搜尋馬斯克的評論，在推理過程搜尋X上，馬斯克任何有關以色列、巴勒斯坦、加薩和巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的看法，並向威利森說，「由於馬斯克的影響力，他的立場可提供脈絡」、「正在檢視他的觀點，看是否能為答案提供指引」。

軟體公司Icertis首席AI架構師凱洛格（Tim Kellogg）指出，以往像這類異常行為多半是因為「系統提示」有改，工程師加入特定指令，指引聊天機器人的回答，「但是這個例子似乎是寫進核心程式」，他說，「馬斯克追求創造最誠實的AI，似乎卻讓它認為，應與他的價值觀一致」。伊利諾大學香檳分校電腦科學教授林格（Talia Ringer）認為，AI可能誤解，以為用戶是在問xAI或馬斯克的意見。

xAI公司尚未回應此事。威利森說，雖然Grok 4的能力亮眼，但是人們購買軟體，要的不是它突然變成「機械希特勒」，或先查馬斯克怎麼想，「需要的是透明度」。

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