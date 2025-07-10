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    比人還大！印度男徒手抓超巨「眼鏡王蛇」影片曝

    印度男徒手制伏比人還大的眼鏡王蛇。（圖翻攝自X@ParveenKaswan）

    印度男徒手制伏比人還大的眼鏡王蛇。（圖翻攝自X@ParveenKaswan）

    2025/07/10 22:48

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一段短短11秒的影片近日在網路瘋傳，印度男子徒手抓住巨大的眼鏡王蛇（King Cobra），神色自若，畫面震撼無數網友。這段影片由印度森林局官員帕文．卡斯萬（Parveen Kaswan）分享後爆紅。

    根據《Hindustan Times》報導，卡斯萬在貼文中說，眼鏡王蛇是世上最長的毒蛇，影片正好展示牠驚人的體型，也藉此提醒民眾，若在印度遇見牠，應該如何冷靜應對。影片引起網友熱烈討論，許多人驚呼，「這根本是活命挑戰」、「蛇比人還大，怎麼敢徒手抓？」

    眼鏡王蛇體長可超過5公尺，毒性猛烈，雖不易主動攻擊人類，但在受威脅時具有極強攻擊性。雖然影片中男子展現出專業與沉著，許多網友仍強烈建議，「看到牠，最好的行動就是遠離」，也有人留言，「只看影片就手心冒汗」。

    而在巴西，有一名男子也曾被眼鏡王蛇緊緊咬住下體，男子神情痛苦，不斷發出哀號，而眼鏡王蛇不僅不鬆口，尾巴還纏繞在男子腿上。男子友人試圖用木棍撬開蛇嘴，澆水試圖讓蛇鬆口，但都無濟於事。不過，眼鏡王蛇最後終於鬆口，男子被緊急送醫治療。

    卡斯萬提醒，眼鏡王蛇主要棲息在印度東南部、西高止山脈與東部山谷森林地帶，民眾若在野外遇見，應避免驚擾並迅速撤離。

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