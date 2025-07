比人還大！印度男徒手抓超巨「眼鏡王蛇」影片曝

2025/07/10 22:48

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕一段短短11秒的影片近日在網路瘋傳,印度男子徒手抓住巨大的眼鏡王蛇(King Cobra),神色自若,畫面震撼無數網友。這段影片由印度森林局官員帕文.卡斯萬(Parveen Kaswan)分享後爆紅。

根據《Hindustan Times》報導,卡斯萬在貼文中說,眼鏡王蛇是世上最長的毒蛇,影片正好展示牠驚人的體型,也藉此提醒民眾,若在印度遇見牠,應該如何冷靜應對。影片引起網友熱烈討論,許多人驚呼,「這根本是活命挑戰」、「蛇比人還大,怎麼敢徒手抓?」

眼鏡王蛇體長可超過5公尺,毒性猛烈,雖不易主動攻擊人類,但在受威脅時具有極強攻擊性。雖然影片中男子展現出專業與沉著,許多網友仍強烈建議,「看到牠,最好的行動就是遠離」,也有人留言,「只看影片就手心冒汗」。

而在巴西,有一名男子也曾被眼鏡王蛇緊緊咬住下體,男子神情痛苦,不斷發出哀號,而眼鏡王蛇不僅不鬆口,尾巴還纏繞在男子腿上。男子友人試圖用木棍撬開蛇嘴,澆水試圖讓蛇鬆口,但都無濟於事。不過,眼鏡王蛇最後終於鬆口,男子被緊急送醫治療。

卡斯萬提醒,眼鏡王蛇主要棲息在印度東南部、西高止山脈與東部山谷森林地帶,民眾若在野外遇見,應避免驚擾並迅速撤離。

If you ever wondered about the real size of King cobra. Do you know where it is found in India. And what to do when you see one !! pic.twitter.com/UBSaeP1cgO