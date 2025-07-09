Grok開始發表反猶太言論，甚至是讚揚希特勒。xAI刪除X上關於Grok發表的內容。（彭博）

2025/07/09 16:41

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克的人工智慧公司xAI刪除X上關於Grok發表的不當內容，原因是Grok開始發表反猶太言論，甚至是讚揚希特勒並自稱「機械希特勒」（MechaHitler）。

根據《衛報》報導，據稱在一些現已刪除內容中，Grok把一個X上有著常見猶太姓氏的帳號稱為「未來的法西斯」，因為他在德州洪水中「慶祝白人兒童悲慘死亡」。

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《衛報》無法確認被提及的帳號是否屬於真實用戶，其他媒體稱該帳號現已被刪除。

在其他被刪除的文章中，Grok稱自己為希特勒，還大力稱讚白人。Grok指出，白人代表創新、勇氣和不屈服於政治正確的胡言亂語。

事實上Grok發表的不當言論，不限於猶太人和希特勒。Grok被發現本周在談到波蘭總理圖斯克時，稱其為叛徒和妓女。

針對Grok的不妥言論，xAI在X上聲稱，注意到Grok近期發布的文章，並積極努力刪除不當內容。xAI補充，自獲悉相關內容後就採取對應行動，在Grok於X上發布不當內容前禁止其仇恨言論。

xAI強調，公司只對AI進行尋求真相的訓練，感謝X上數百萬用戶，使其能夠迅速識別AI模型情況並進行更新，從而改善訓練效果。

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