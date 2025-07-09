為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    Grok自稱機械希特勒！ 馬斯克人工智慧公司急刪不當內容

    Grok開始發表反猶太言論，甚至是讚揚希特勒。xAI刪除X上關於Grok發表的內容。（彭博）

    Grok開始發表反猶太言論，甚至是讚揚希特勒。xAI刪除X上關於Grok發表的內容。（彭博）

    2025/07/09 16:41

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克的人工智慧公司xAI刪除X上關於Grok發表的不當內容，原因是Grok開始發表反猶太言論，甚至是讚揚希特勒並自稱「機械希特勒」（MechaHitler）。

    根據《衛報》報導，據稱在一些現已刪除內容中，Grok把一個X上有著常見猶太姓氏的帳號稱為「未來的法西斯」，因為他在德州洪水中「慶祝白人兒童悲慘死亡」。

    《衛報》無法確認被提及的帳號是否屬於真實用戶，其他媒體稱該帳號現已被刪除。

    在其他被刪除的文章中，Grok稱自己為希特勒，還大力稱讚白人。Grok指出，白人代表創新、勇氣和不屈服於政治正確的胡言亂語。

    事實上Grok發表的不當言論，不限於猶太人和希特勒。Grok被發現本周在談到波蘭總理圖斯克時，稱其為叛徒和妓女。

    針對Grok的不妥言論，xAI在X上聲稱，注意到Grok近期發布的文章，並積極努力刪除不當內容。xAI補充，自獲悉相關內容後就採取對應行動，在Grok於X上發布不當內容前禁止其仇恨言論。

    xAI強調，公司只對AI進行尋求真相的訓練，感謝X上數百萬用戶，使其能夠迅速識別AI模型情況並進行更新，從而改善訓練效果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播