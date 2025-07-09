為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扛不住丹娜絲暴雨！重慶商場天花板爆裂 大雨狂灌影片曝光

    重慶一間商場因為扛不住暴雨，天花板突然垮下，大量雨水挾帶泥沙傾瀉而下，賣場中的顧客驚呼連連，四下奔逃。（擷取自微博）

    重慶一間商場因為扛不住暴雨，天花板突然垮下，大量雨水挾帶泥沙傾瀉而下，賣場中的顧客驚呼連連，四下奔逃。（擷取自微博）

    2025/07/09 14:14

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受丹娜絲颱風影響，重慶連日降下暴雨與冰雹，不僅航班與交通大亂，也傳出多處災情。重慶一間商場更因無法承受暴雨，天花板突然垮塌，大量雨水挾帶泥沙傾瀉而下，顧客驚呼連連、四散奔逃。

    綜合中媒報導，重慶龍湖西城天街賣場昨（8）日晚間在暴雨期間，天花板疑似不堪雨水壓力，直接崩塌。根據網路上流傳的影片可見，一處天花板先是大量漏水，引起顧客圍觀，未料突然整片垮下，泥水傾洩而出，地面瞬間成災。現場顧客驚聲尖叫，爭相逃離，場面一片混亂。

    賣場事後發布聲明表示，重慶當地極端暴雨導致商場內部分公共管線破損，所幸現場無人受傷，目前已啟動緊急搶修作業。

    據報導，7月8日上午7時至下午5時，重慶市部分地區出現陣雨或雷雨，強降雨主要集中在西部與東北部偏北區域。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播