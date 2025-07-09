扛不住丹娜絲暴雨！重慶商場天花板爆裂 大雨狂灌影片曝光

重慶一間商場因為扛不住暴雨，天花板突然垮下，大量雨水挾帶泥沙傾瀉而下，賣場中的顧客驚呼連連，四下奔逃。（擷取自微博）

2025/07/09 14:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受丹娜絲颱風影響，重慶連日降下暴雨與冰雹，不僅航班與交通大亂，也傳出多處災情。重慶一間商場更因無法承受暴雨，天花板突然垮塌，大量雨水挾帶泥沙傾瀉而下，顧客驚呼連連、四散奔逃。

綜合中媒報導，重慶龍湖西城天街賣場昨（8）日晚間在暴雨期間，天花板疑似不堪雨水壓力，直接崩塌。根據網路上流傳的影片可見，一處天花板先是大量漏水，引起顧客圍觀，未料突然整片垮下，泥水傾洩而出，地面瞬間成災。現場顧客驚聲尖叫，爭相逃離，場面一片混亂。

請繼續往下閱讀...

賣場事後發布聲明表示，重慶當地極端暴雨導致商場內部分公共管線破損，所幸現場無人受傷，目前已啟動緊急搶修作業。

據報導，7月8日上午7時至下午5時，重慶市部分地區出現陣雨或雷雨，強降雨主要集中在西部與東北部偏北區域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法