扛不住丹娜絲暴雨！重慶商場天花板爆裂 大雨狂灌影片曝光
重慶一間商場因為扛不住暴雨，天花板突然垮下，大量雨水挾帶泥沙傾瀉而下，賣場中的顧客驚呼連連，四下奔逃。（擷取自微博）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕受丹娜絲颱風影響，重慶連日降下暴雨與冰雹，不僅航班與交通大亂，也傳出多處災情。重慶一間商場更因無法承受暴雨，天花板突然垮塌，大量雨水挾帶泥沙傾瀉而下，顧客驚呼連連、四散奔逃。
綜合中媒報導，重慶龍湖西城天街賣場昨（8）日晚間在暴雨期間，天花板疑似不堪雨水壓力，直接崩塌。根據網路上流傳的影片可見，一處天花板先是大量漏水，引起顧客圍觀，未料突然整片垮下，泥水傾洩而出，地面瞬間成災。現場顧客驚聲尖叫，爭相逃離，場面一片混亂。
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賣場事後發布聲明表示，重慶當地極端暴雨導致商場內部分公共管線破損，所幸現場無人受傷，目前已啟動緊急搶修作業。
據報導，7月8日上午7時至下午5時，重慶市部分地區出現陣雨或雷雨，強降雨主要集中在西部與東北部偏北區域。
惊险一幕：7月8日，重庆，暴雨后，商场屋顶发生坍塌，脏水流了一地。 pic.twitter.com/mVoz8muN3y— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） July 8, 2025