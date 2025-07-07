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    白宮官員：協商中願妥協國家 關稅期限可能調整

    2025/07/07 04:45

    〔中央社〕美國總統川普暫緩關稅施行期限將至，白宮經濟顧問委員會主席米蘭今天表示，願意妥協但還在協商的國家可能獲調整暫緩期限，不願妥協及欠缺善意的國家會見到較高稅率。

    美國總統川普（Donald Trump）設定暫緩施行高關稅期限在9日將到期，華府目前僅宣布與英國、中國與越南3國有結論，柬埔寨當局宣稱與美國達成協議。

    川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）都表示，本週將向多國發出恢復至4月2日稅率的通知信函。

    白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）在美國廣播公司（ABC）週日論壇節目「本週」（This Week）訪問表示，仍對美國在本週達成數項協議感到樂觀，部分導因於所有貿易協議都會經過系列步驟，期限之前才會有最後結果。

    米蘭指出，預期部分有誠意協商的國家為了達成協議而讓步，但需要更多時間，所以現在還沒見到協議，希望這些國家動起來並設定期限。

    至於是否有國家因需要更多時間協商，繼續暫緩課徵高關稅，米蘭未說明，僅表示與歐盟及印度協商出現亮點。

    他預期，願意妥協但仍在協商過程國家可能獲得暫緩期限調整，不願妥協及欠缺善意的國家應該會見到較高稅率。

    多國談判人員4月2日後陸續與商務部、財政部、貿易代表署等美國官方代表進行談判，日本、韓國、台灣、泰國、馬來西亞、印尼等美國的亞洲主要貿易逆差國的協商仍在進行中；美國僅與越南達成課徵20%進口關稅的協議。

    米蘭表示，與越南達成的協議極佳，（美越貿易）極度單面向，美國將對越南輸出貨品課徵顯著關稅，越南將對美國商品零關稅開放市場，對美國人來說是極好的協議。

    他指出，川普本週後期將做決定，再跟進這些國家是否採取措施，才可像過去習慣那樣地進入美國市場。（編輯：何宏儒）1140707

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