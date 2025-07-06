日相：中國在台灣周邊部署航艦 對日本安全構成重大影響

日本首相石破茂示警，中國在台灣周邊部署航空母艦，對於日本安全有重大影響。圖為中國航艦「山東號」3日訪問香港。（法新社檔案照）

2025/07/06 23:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本共同社6日引述多名日本和中國外交消息人士獨家報導，中國國務院副總理何立峰擬配合大阪・關西世博會11日的中國國家日活動，計畫10日訪問日本，雙方正就此進行協調。此事意味著日中關係似乎出現和緩跡象，但日本首相石破茂同日仍不忘示警，中國在台灣周邊部署航空母艦，對於日本的安全有重大影響。

日本第27屆參議院選戰3日起跑，將於20日舉行投開票。石破在橫濱市為自民黨候選人助選發表演說時，再次針對中國在台灣周邊部署航艦一事表達憂心，並批評中國支持俄羅斯侵略烏克蘭，「大家都要知道，俄羅斯侵略烏克蘭、中東局勢都與亞洲的安全保障有連動關係」。

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共同社報導，石破對中國擴張霸權的行動，透露出危機感，「中國正以極強的氣勢擴軍，在台灣周邊部署航空母艦」，「致力於安全保障，守護日本的獨立與和平，是自民黨的職責」。

石破4日在沖繩為黨籍候選人站台助選時也表示，「中國在台灣周邊的軍事活動活躍化，有3艘航空母艦服役，正以極強氣勢在此地區延伸力量」，「一定要思考如何面對這種情況」。

不過，根據共同社5日至6兩天針對參院選舉選民動向所做的全國電話輿論調查，石破內閣的支持率為25.4％，下滑7.0個百分點；不支持率為62.6％，增加4.8個百分點。

關於參院選舉的結果，49.9％的受訪者回應稱，自民黨在參院的席次「最好不過半數」，39.8％認為「最好過半數」，與上次調查基本持平。

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