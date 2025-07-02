美參院驚險通過大而美法案 范斯投關鍵票打破僵局

2025/07/02 03:15

〔中央社〕共和黨主導的美國聯邦參議院今天表決總統川普的「大而美法案」，結果以50票對50票打成平手，最後副總統范斯（JD Vance）投下關鍵一票打破僵局，使法案闖關成功。

法新社報導，在這場堪稱創紀錄的24小時馬拉松式連續投票（vote-a-rama）中，民主黨參議員對該法案最具爭議之處提出數十項挑戰，參院共和黨領袖在爭取支持上面臨困難。

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參院多數黨領袖圖恩（John Thune）說服2名考慮支持民主黨立場的溫和派議員，使表決票數變為50票支持、50票反對，最後副總統范斯（JD Vance）投下關鍵一票，打破平手僵局。不過，該法案在擴大削減社福支出和使美國平添3兆美元國債方面，不免引發外界疑慮。

這個規模龐大的支出法案在參院闖關成功後，將提交聯邦眾議院審議，可能遭到民主黨一致反對外，部分共和黨議員也對法案中削減貧困美國人民的醫療和食物援助計畫存疑。

所謂的「大而美法案」將延長川普（Donald Trump）即將到期的第1任期減稅措施，延長減稅所需經費高達4兆5000億美元。具有爭議之處在於，從其他地方省下1兆2000億美元經費來支應這項措施，像是「醫療補助」（Medicaid）健保計畫將首當其衝，預計美國有1200萬名低收入和身障民眾受影響。原/核稿：陳政一）1140702

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