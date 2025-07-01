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    熱浪席捲南歐！艾菲爾鐵塔頂層暫停開放 法國逾千校停課

    法國巴黎連日高溫讓艾菲爾鐵塔宣布暫時關閉鐵塔頂端。（法新社）

    法國巴黎連日高溫讓艾菲爾鐵塔宣布暫時關閉鐵塔頂端。（法新社）

    2025/07/01 17:06

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南歐地區正遭遇最嚴重的熱浪襲擊，氣溫屢創新高，不僅遊客在景點中暑送醫，多地也傳出野火與急診室爆量，引發公共健康警示與野火風險加劇。

    據《法新社》報導，法國氣象局（Meteo France）預測，7月1日將達到最高峰，全國16省份已發出最高級別的極端高溫警報，另有68省列入次高警戒層級。

    為因應熱浪，巴黎知名地標艾菲爾鐵塔從6月30日上午11時起關閉頂層，並宣布今日與明日持續暫停開放。遊客仍可參觀一樓與二樓，但營運單位呼籲民眾注意防曬並補充水分。

    艾菲爾鐵塔官網 也指出，鋼鐵結構會隨氣溫變化膨脹或收縮。高溫時，鐵塔高度會增加數毫米，並可能因受熱不均略微傾斜，塔頂在晴朗日子的移動軌跡可形成直徑約15公分的圓弧；相反，寒冬時結構則會收縮。

    除了高溫，巴黎及大巴黎地區（Ile-de-France）亦面臨嚴重臭氧污染。當局宣布，從格林威治時間凌晨3時30分至晚間10時（台灣時間1日11時30分至2日清晨6時），僅允許低污染等級車輛通行，部分地區維持時速20公里的限制。

    高溫也影響校園運作，全國已有近1350所學校部分或全面停課，是前一日的近兩倍。教師抱怨教室悶熱不通風，學生頻感身體不適。

    此外，西班牙南部地區氣溫衝上攝氏46度，創下歷年6月新高，氣象局預測接下來數日氣溫將維持在30至40度間；義大利羅馬、米蘭等18座城市已發布紅色高溫警報；土耳其西部伊茲密爾省則因強風助燃，野火肆虐，消防單位已緊急疏散超過5萬人；希臘同樣正與多處山林野火奮力抗衡。

    巴黎高溫仍抵擋不住遊客對艾菲爾鐵塔的熱情。（法新社）

    巴黎高溫仍抵擋不住遊客對艾菲爾鐵塔的熱情。（法新社）

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