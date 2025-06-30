干預他國內政？ 中國大使籲澳洲勿跟進北約增加軍費

中國駐澳洲大使肖千呼籲澳洲政府，勿相信北約的「中國威脅論」而提高軍費。（路透）

2025/06/30 16:24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國駐澳洲大使肖千30日在《澳洲人報》（The Australian）撰文指出，甫落幕的北大西洋公約組織（NATO）承諾10年內將國防預算提高至國內生產毛額（GDP）的5％，部分國家炒作「中國威脅論」，是在妖魔化中國，呼籲澳洲不要跟進。

《澳洲人報》將肖千的投稿下標為「不要被北約誇大的國防支出言論所迷惑」（Don't fall for NATO's hyped-up rhetoric on defence spending），而中國駐澳洲大使館也在網站上公布全文中譯版，並下標為「中澳是友非敵，這不應是個問題」。

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肖千在文章中批評，近來在亞洲安全論壇香格里拉對話、七大工業國集團（G7）峰會、北約峰會等場合上，都在炒作「中國威脅論」，背後是部分國家維繫自身霸權的考量。這些國家決定大幅提升國防開支，甚至煽動澳洲跟進，這些言行充斥冷戰思維，明目張膽製造分裂，挑動全球軍備競賽，威脅世界和平穩定。

肖千還抨擊部分國家渲染國際地區緊張局勢，詆毀中國正常軍力建設，無非是為自己大幅增加軍費、肆意越界擴權找藉口。2024年，北約成員國軍費已占全球總軍費的55％，卻還要求成員國將軍費大幅提升至本國GDP的5％，聲稱要建立「更具殺傷力」的北約。

肖千說，個別國家號召盟友輪番詆毀中國，反覆吟唱中國崩潰論、中國威脅論、中國見頂論，甚至對中國經濟進行施壓及技術封鎖，但只是導致全球經濟停滯、科技創新放緩、地區形勢更加動蕩不安。肖千強調，中國歷來都是世界和平的堅定支持者、維護者和推動者。70多年來，中國從未主動挑起一場戰爭，從未侵占別國一寸土地。在和平與安全問題上，中國是紀錄最好的大國。

肖千表示，中澳互為重要經貿夥伴，兩國經濟結構高度互補。儘管兩國社會制度不同，對部分問題看法可能有分歧，但兩國沒有歷史恩怨糾纏，沒有根本利益沖突。有分歧可以溝通，但不應影響兩國友好，「中國一直以最大的誠意和耐心發展雙邊友誼與合作，我們希望澳洲也能與我們攜手並進。中澳是朋友，不是敵人，這點不該受到質疑」。

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