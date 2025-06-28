NASA火星探測器出招! 自身翻滾120度 透視地表能力如吃大補丸

火星偵察軌道衛星（MRO）在火星上空運作示意圖。（美聯社檔案照）

2025/06/28 21:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）的「火星偵察軌道衛星（Mars Reconnaissance Orbiter，MRO）」服役將近20年，最近學會了「新招」：工程人員讓這具探測器翻滾120度，以利衛星配備的雷達儀能探測更深層的地底，搜尋液態和冰凍水的蹤跡。

NASA 26日指出，負責MRO火星淺層雷達探測儀（SHARAD）的「行星科學研究所（PSI）」資深科學家摩根（Gareth Morgan）等人，在《行星科學期刊（The Planetary Science Journal）》發表報告，該衛星在2023年到2024年間進行了3次「特大翻滾」，使SHARAD訊號強度提升達10倍，把火星地表下情況看得更清楚。

請繼續往下閱讀...

火星偵察軌道衛星的設計，是將SHARAD天線安裝在機身後端，讓衛星上的「高解析度成像科學儀（HiRISE）」等攝影機，有更好的拍攝視野，但如此一來，衛星部分結構會阻擋雷達訊號，影響影像清晰度。透過120度翻滾，SHARAD的訊號路徑不再受阻。

摩根指出，「這樣做不僅可教一台老太空飛行器新招，也能開啟地表下全新區域來探索」；SHARAD設計是探測近地表，有些區域無法觸及，「更仔細探查這些區域，會有很多收穫」。

MRO原本就可任意方向翻滾30度，讓科學儀器朝向火星目標點。但是翻滾過程並不簡單，因為衛星上5具運作中的儀器各有不同指向要求，為其中一具儀器朝特定方向翻滾，就會降低其他儀器的視野，因此，每一次翻滾都須先由各儀器任務團隊彼此協調，再利用演算法確認衛星方位後，下達翻滾指令，演算法也會指示太陽能板轉向，追蹤太陽位置，高增益天線也要追蹤指向地球，以維持電力和通訊。

翻滾120度需要更詳細的事先規劃。MRO計畫經理湯瑪斯（Reid Thomas）說，每一次大翻滾都須先算好電力，確保安全。也因此，目前一年僅限進行1到2次如此大角度翻滾，工程團隊希望，設法簡化流程後，可以更頻繁運用這項操作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法