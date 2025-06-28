長和賣巴拿馬港口 集團主席李嘉誠長子未續任香港特首顧問

李嘉誠長子、長和集團主席李澤鉅（左）未續任香港特首顧問。（法新社檔案照）

2025/06/28 21:05

〔中央社〕李嘉誠家族的長和集團擬出售巴拿馬運河等港口引發中國當局強烈不滿後，香港政府昨天公布第二屆特首顧問團名單，更換3名顧問，其中，長和集團主席李澤鉅未續任。

香港政府官網27日公告第二屆特首顧問團成員，34人名單當中有3名新成員，分別是強腦科技創始人兼執行長韓璧丞、宇樹科技創始人兼執行長王興興以及國際貨幣基金組織前副總裁朱民。

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未續任的3人包括長和集團主席李澤鉅、華潤集團前董事長傅育寧以及已故商湯科技創始人湯曉鷗。

據香港明報，對於李澤鉅未續任原因，特首政策組未正面回應，稱「會定期就社會議題和發展需要，廣納社會上不同領域的專家和領袖加入顧問團」；長和則未回覆。

據香港01，港府2023年宣布成立特首顧問團並委任34名成員，包括李澤鉅。當時李澤鉅表示，獲委任為特首顧問團成員是他的榮幸，他會在任期內致力就香港的策略性發展為行政長官提供意見，希望運用集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。

美國總統川普（Donald Trump）先前誓言要奪回巴拿馬運河。隨後長和集團在3月宣布出售43個海外港口業務，包括巴拿馬運河兩端的港口，賣給美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（MSC）組成的財團。

長和計劃出售巴拿馬運河在內的碼頭業務，引起親中港媒接連發文嚴厲批評，港澳辦和中聯辦也轉發批評文章；北京當局其後表明會對交易進行審查。

香港特首李家超此前接受南華早報訪問表示，香港大多數生意人都知道如何放大自身利益之餘，將國家利益最大化；在香港做生意有很大自由，但「有些事是不容侵犯」。

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