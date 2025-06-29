特斯拉「全自駕交車」影片曝光！網笑：新車里程數這麼多

特斯拉「全自駕交車」內部和外部畫面（右下角）。（擷取自Threads）

2025/06/29 00:06

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉首次實現「無人駕駛交車」！執行長馬斯克（Elon Musk）日前透露，一輛Model Y SUV在德州奧斯汀（Austin）以全自駕模式，從工廠成功行駛至客戶家中，沿途無人操控，也沒有遠端干預，是該車款首度以此形式交付，象徵特斯拉自駕技術邁入新里程碑。

據了解，該輛 Model Y行經市區與高速公路，最高時速達每小時72英里（約116公里），原訂要在馬斯克54歲生日（6月28日）當天交車，但最終提前一天完成。這項技術其實早於4月展示過，當時車輛已能自動從組裝線開往物流區，這次則跨足到實際交付新車，讓它「自己」開到客戶家。

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外媒指出，這次無人交車事件正凸顯馬斯克將公司未來寄望於AI與機器人領域。就在6天前，特斯拉已啟動robotaxi無人計程車服務，採邀請制、限定奧斯汀市區測試；他更計畫透過此技術與人形機器人「Optimus」，作為公司下一波成長動能的關鍵。

這段交車影片被網友上傳至Threads平台後，引發台灣網友熱烈討論，有人笑說「車主表示：欸我買新車里程數怎麼這麼多」、「想知道如果中途出了車禍 特斯拉會再交一台嗎」

然而也有人吐槽，「在台灣第二個路口就會被78歲老人撞翻」、「連電動滑板車都被檢舉的地方，怎麼可能實現這種創新」，更有人發揮想像：「會不會有種可能，我在上班它自己開出去載客一整天，然後每個月薪水比我高？」笑稱「喝醉坐副駕讓它開，這樣算酒駕嗎？」

特斯拉全自駕交車影片在此

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