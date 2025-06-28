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    只因要求關窗開冷氣 女記者慘遭Uber司機噴辣椒水暴打

    女記者搭Uber回家，天氣熱請司機關窗開冷氣，竟遭噴辣椒水，爆發肢體衝突；示意圖。（路透）

    女記者搭Uber回家，天氣熱請司機關窗開冷氣，竟遭噴辣椒水，爆發肢體衝突；示意圖。（路透）

    2025/06/28 20:31

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大一名體育記者搭Uber回家，天氣炎熱請司機關窗開冷氣，竟遭噴辣椒水攻擊，爆發肢體衝突。警方調查確認司機施暴，移送法辦。

    NBC News》報導，女記者特納（Tabitha Turner）的律師說，特納預約了Uber Comfort車型，該服務允許乘客依個人喜好設定車內溫度。當時亞特蘭大天氣炎熱，特納希望能搭乘涼爽的車；然而，女運將史密斯（Mericole Smith）開車抵達時車窗是開著，空調也沒有啟動。當特納提出希望關窗開啟空調時，司機表現出不耐煩，後來更將車停在高速公路路肩，趕特納下車。

    女運將史密斯則自拍TikTok影片反駁對方說法，她聲稱自己已打開空調，只將車窗微微開啟以照顧容易暈車的乘客。而特納情緒失控、大聲咆哮，拒絕在安全地點下車。她曾試圖將特納送回機場，並告知可退款，但對方堅持不離開。史密斯指稱，特納疑似從包包拿出武器，她才以辣椒水「自衛」，在衝突中眼部受傷，需縫針治療。

    然而特納公開車內影片顯示，史密斯情緒激動，對特納咆哮辱罵，隨後雙方爆發肢體衝突。根據警方報告，史密斯率先動手，特納則是在自衛過程中抓傷對方。這起事件在社群媒體引起廣泛關注，史密斯的TikTok影片已累積超過200萬次觀看。Uber對此事件則尚未發表任何回應。

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