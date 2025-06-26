韋伯首度「直擊」系外行星 發現土星級新星藏身塵環間

此圖疊加了歐洲南方天文台（ESO）與韋伯望遠鏡（JWST）的觀測數據。圖中顯示恆星TWA 7周圍的塵埃環帶（R1、R2），而韋伯望遠鏡的數據（右上角等高線CC#1）精準定位了環帶縫隙中一個神秘的點狀信號源，也就是後來被證實的TWA 7b行星。（圖：JWST/ESO/Lagrange）

2025/06/26 09:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太空總署（NASA）主導的韋伯太空望遠鏡（JWST）日前創下歷史性突破：首度「直接看見」一顆新發現的系外行星，命名為「TWA 7b」。這顆氣態巨行星年紀尚輕、質量約為土星七成，藏身於母星塵埃環縫隙間，如同在宇宙玩了一場高難度的捉迷藏，被JWST成功捕捉，為行星誕生之謎提供關鍵線索。

根據科學新聞網站《IFLScience》報導，TWA 7b圍繞的母恆星TWA 7距地約150光年，僅約640萬歲，仍處於孕育行星的「原行星盤」階段。先前，天文學家透過阿塔卡瑪大型毫米波陣列（ALMA）觀測到其塵埃盤結構中存在縫隙，推測可能有行星正在成形。如今JWST出動中紅外儀器（MIRI）與特殊星光遮罩儀，屏蔽強烈星光，精準鎖定位於第一與第二環帶間的神祕區域，終於拍下這顆新行星的身影。

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從觀測結果來看，塵埃環隙中的「缺口」顯示有物體清除通道，研究團隊排除其他可能後，判定此處存在一顆土星級行星最為合理，並得到理論模型支持。這項發現也已發表於頂尖期刊《自然》（Nature），象徵JWST從大氣分析師升級為「行星獵人」，正式開啟直接獵捕系外行星的新時代。

JWST過去曾捕捉多顆系外行星大氣中的水氣、二氧化碳與光化學反應，但屬於間接觀測。本次則首次直接目睹行星本體，證明JWST具備強大的解析與成像能力，對理解行星形成與演化機制具有重大意義。

研究團隊表示，TWA 7b的出現僅是起點。JWST未來甚至有望捕捉質量僅為木星十分之一、約為海王星兩倍的行星。儘管距離觀測與地球類似的行星仍有距離，但這次突破讓人類距離發現「第二個家園」又向前邁進了一大步。

這張歷史性的影像，是韋伯望遠鏡首次直接「看見」的全新系外行星。圖中藍色部分是環繞母星的塵埃盤（母星光芒已被遮蔽），而右上角的橘色亮點，就是躲藏在塵埃盤縫隙中，被韋伯望遠鏡成功捕捉到的TWA 7b行星。（圖：ESA/NASA/CSA/Lagrange/Zamani）

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