委內瑞拉網紅因批評黑幫和惡警 在直播中遭槍殺

批評犯罪集團和涉嫌腐敗警察的網紅薩米恩托23日在TikTok上進行直播時被槍殺。（擷自X@drmuerteBDF）

2025/06/25 13:28

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕據委內瑞拉當局稱，批評犯罪集團和涉嫌腐敗警察的網紅薩米恩托（Gabriel Jesús Sarmiento）23日在TikTok上進行直播時遭槍殺。

根據《CNN》報導，委內瑞拉公共安全部在Instagram上發文說，薩米恩托在馬拉凱（Maracay）死亡。薩米恩托經常在網路上批評犯罪集團和執法部門腐敗行為，他死亡時間發生在他舉報「GEDOs」（西班牙語，意味有組織犯罪的結構化團體）成員和涉嫌腐敗警察官員對他發出威脅後不久。

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馬拉凱是阿拉瓜省首府，臭名昭著的阿拉瓜三號幫派（Tren de Aragua）名字就來自該省，但目前尚不清楚薩米恩托的死與阿拉瓜三號幫派之間是否存在關聯。

委內瑞拉內政部表示，已指派第69反組織犯罪檢察官辦公室「調查、識別和起訴」對薩米恩托之死負有責任的嫌疑人。

在薩米恩托直播中，可聽到畫面外1名女子的尖叫聲，薩米恩托說「發生了什麼事？」，隨後傳來一陣猛烈槍聲，他大叫「他們開槍打我！」，最終該直播以2名不明身分武裝人員畫面作為結束。

薩米恩托的死發生在墨西哥美妝網紅馬爾克斯（Valeria Marquez）被殺一個多月後。馬爾克斯（Valeria Marquez）5月在哈利斯科州（Jalisco）一家沙龍店被槍殺，引發人們對該地區女性遭殺害率高的憤怒。

網紅薩米恩托23日在TikTok上進行直播時，有人持槍闖入他直播場所。（擷自X@misioneros2010）

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