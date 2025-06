錄音曝光！以色列特工威脅伊朗將領：你只有12小時逃跑

外媒近日披露一段通話錄音,揭示以色列情報單位在6月13日針對伊朗發動核設施空襲與暗殺高層官員行動的同時,亦同步展開心理戰,向伊朗軍方中階將領發出死亡威脅,藉此動搖伊朗軍方士氣。(路透)

2025/06/24 11:52

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕外媒近日披露一段通話錄音,揭示以色列情報單位在6月13日針對伊朗發動核設施空襲與暗殺高層官員行動的同時,亦同步展開心理戰,向伊朗軍方中階將領發出死亡威脅,藉此動搖伊朗軍方士氣。根據該段錄音內容,一名情報人員致電一位伊朗將領,以波斯語明確警告對方:「你有12小時可以帶著妻小逃走,否則,你已被列入我們的目標清單。」

《以色列時報》引述《華盛頓郵報》報導,錄音中,這位情報人員開門見山表示自己「來自一個已經把薩拉米、巴蓋里和沙姆哈尼送入地獄的國家」,暗指以色列已在行動初期暗殺三位伊朗高層人物,包括伊朗革命衛隊總司令薩拉米(Hossein Salami)、伊朗參謀總長巴格瑞(Mohammad Bagheri),以及伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)的國安顧問沙姆哈尼(Ali Shamkhani)。

接著情報人員表示:「我現在勸你一句,你有12小時可以帶著妻小逃走,否則,你已被列入我們的目標清單。」

報導指,該通電話只是以色列一連串威嚇行動的一部分,目的在於透過心理戰術威懾伊朗政權中第二與第三層級的軍政官員,動搖其信心與忠誠。

通話後段,情報人員還要求這位將領錄製一段譴責德黑蘭政權的影片,內容應表達「我們已經背離這個政府,我們不願再為摧毀國家46年的人犧牲性命」。對方被指示透過加密通訊平台 Telegram 傳送該影片,雖然該名將領在電話中詢問如何傳送,但目前不清楚他是否真的依指示執行。

此外,以色列的整體情報行動也同步針對伊朗的核設施與軍事基礎設施展開大規模襲擊,除暗殺多名核科學家與軍方高層外,還成功滲透伊朗境內部署人員與裝備。伊朗一間半官方媒體本週也證實,一名於2023年遭逮捕、涉嫌與以色列摩薩德(Mossad,以色列情報特務局)合作的伊朗人已被處決。

對於相關報導,以色列總理辦公室則透過《以色列時報》簡短回應,表示「不予評論」。

根據錄音內容,情報人員最後語氣轉為強硬,警告將領:「我們比你的頸動脈還接近你。記住這句話。願真主保佑你。」

據查,這句話「We’re closer to you than your own neck vein」是一句典出《可蘭經》的宗教暗語,常用於表達某種全知或無所不在的力量,即情報人員威脅將領「我們無所不在」之意。

