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    伊朗可能報復 美國務院發布「全球安全警報」

    美國國務院週日發布全球安全警報，建議全球美國公民提高警覺，並警告「可能發生針對美國公民和海外利益的示威活動」。（路透資料照）

    美國國務院週日發布全球安全警報，建議全球美國公民提高警覺，並警告「可能發生針對美國公民和海外利益的示威活動」。（路透資料照）

    2025/06/23 07:24

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國當地時間週六（21日）凌晨發動「午夜之錘」行動，襲擊伊朗3處關鍵核設施，這次攻擊將美國捲入以色列與伊朗之間的衝突，美國總統川普警告，如果伊朗不與美國達成和平協議，美國可能會發動更多攻擊，並暗示伊朗政權可能更迭。美國國務院週日發布全球安全警報，建議全球美國公民提高警覺，並警告「可能發生針對美國公民和海外利益的示威活動」。

    美國國務院的警報中寫道，以色列和伊朗之間的衝突已導致中東地區交通中斷，領空也週期性關閉，針對美國公民及其海外利益的示威活動可能爆發，敦促美國公民在計畫旅行時，應查看特定國家／地區的資訊和最新安全警報。

    在此之前，美國國土安全部22日也發出警告，在伊朗遭受攻擊後，美國面臨的威脅加劇。警告內容提到，低層級網路駭客份子可能會發動攻擊，如果伊朗領導人發布宗教命令，呼籲對美國國土上的目標採取報復性暴力，則可能會發生更大規模的襲擊，且獨狼式攻擊的可能性依然存在。

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