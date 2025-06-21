川普自豪促非洲2國達和平協議 抱怨拿不到諾貝爾和平獎

美國務卿魯比歐（中）4月底主持民主剛果外長瓦格納（左）和盧安達外長恩杜洪吉雷赫（右）簽署一份原則宣言，承諾共同努力達成和平協議。（美聯社）

2025/06/21 20:55

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國政府主導下，剛果民主共和國（下稱民主剛果）和盧安達準備在華府簽署和平協議，結束雙方在民主剛果東部的戰鬥。美國總統川普20日特地發文邀功，並提及他也斡旋調停世界多場衝突，卻還是無緣諾貝爾和平獎。

民主剛果和盧安達歷經3天會談後，18日以4月簽署的原則宣言為基礎，在華府草簽一項旨在結束民主剛果東部衝突的協議。雙方人員預計23日再抵華府，27日簽署正式文件。自然資源豐富的民主剛果東部與盧安達接壤，30年來一直飽受暴力所擾，自2021年底反政府武裝組織「M23」再次發動攻勢以來，暴力活動再次蔓延。

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川普20日在自家「真實社群」平台發文指出，「我非常高興地報告，我與國務卿魯比歐一起促成民主剛果與盧安達之間一項卓越的協議，有望結束流血無數且持續數十年的戰爭」。川普也強調，「這對非洲是一個偉大的日子，坦白說，對全世界也是一個偉大的日子」。

然而，川普也抱怨，他在任內調解多起國際衝突，包括印度與巴基斯坦的緊張情勢、塞爾維亞與科索沃之爭、旨在實現以色列與阿拉伯國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」，以及衣索比亞與埃及因尼羅河水源問題引發的爭端等，「無論我做出多少努力，我就是得不到諾貝爾和平獎」。

《法新社》指出，川普聲稱亞伯拉罕協議可以「團結中東」，但以色列和伊朗才爆發戰爭，加薩衝突也仍看不到盡頭。至於2020年的塞爾維亞與科索沃協議，也僅是一份缺乏細節的意向聲明，很快就不了了之。

儘管如此，川普仍對自己遲遲未受和平獎表彰耿耿於懷，去年大選期間還抱怨，2009年就獲得此殊榮的前總統歐巴馬「根本不配」。

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