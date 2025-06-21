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    若美決定對伊朗採取行動 川普透露可能僅限於空襲

    美國總統川普今天透露，若決定對伊朗採取行動，可能僅限於空襲，「最不想做的事就是動用地面部隊」。（路透）

    美國總統川普今天透露，若決定對伊朗採取行動，可能僅限於空襲，「最不想做的事就是動用地面部隊」。（路透）

    2025/06/21 07:27

    〔中央社〕以色列與伊朗戰爭進入第2週，美國是否加入以色列對伊朗發動攻擊備受關注。美國總統川普今天透露，若決定對伊朗採取行動，可能僅限於空襲，「最不想做的事就是動用地面部隊」。

    以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，本月13日對伊朗實施先制打擊後，雙方交戰至今。川普（Donald Trump）昨天表示，有鑒於近期和伊朗展開談判的可能性相當高，但也有可能不會談判，他將於2週內決定是否對伊朗採取行動。

    美國「國會山莊報」（The Hill）報導，川普今天說，若美國涉入以伊衝突，可能僅限於空襲。

    「我不會談論有關地面部隊的問題」，川普向媒體表示，「最不想做的事就是出動地面部隊」。

    另外，川普回應媒體詢問也說，他不會要求以色列停止對伊朗空襲，因為他們正在贏得這場戰爭。

    他表示，若某一方正在獲勝，會比某一方正在落敗時更難提出這種要求，但也強調，美國一直和伊朗對話，「我們看看接下來怎麼發展」。

    路透社報導，被問及是否支持以伊在談判進行時停火，川普表示，「可能會，要看情況決定」。

    白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天說，川普目前的首要目標是確保伊朗不能擁有核子武器，並為中東帶來和平穩定。

    在川普考慮是否加入以色列對伊朗的攻擊之際，包括使用碉堡剋星炸彈摧毀位於地下深處的伊朗核設施，美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，美國官員目前商討的重點在於，如何能在不捲入全面戰爭的情況下攻擊這些目標。

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