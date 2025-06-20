川普若軍事介入以伊衝突 紐時列五大未來情境

是否軍事介入以色列與伊朗衝突，美國總統川普決策將產生重大影響。（歐新社）

2025/06/20 22:35

〔編譯林家宇／綜合報導〕以伊衝突進入第二週，「紐約時報」專文指出，若美國總統川普決定轟炸伊朗地下鈾濃縮設施，或刺殺該國最高領袖哈米尼，可能使戰爭進入更加危險及無法預測的階段，並列出美國介入後五種可能走勢。

回歸協商

即便位於福爾多的地下核子設施遭轟炸，伊朗仍未徹底排除對話可能性。約翰霍普金斯大學高等國際研究院教授納斯爾指出，若川普政府介入後提出具吸引力的條件，例如大規模撤銷制裁或和平保證，伊朗仍有可能考慮讓步，「若只有棍棒，那麼他們就會作戰」。

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加速核子計畫

雖然尚無公開證據，伊朗仍可能有用於製造武器且未被美、以發現的秘密核設施。若真如此，在以軍空襲破壞核子設施並殲滅許多頂尖專家情況下，伊朗可能缺少迅速建造核武的能力，但仍可用盡一切所剩資源加速核子計畫。

戰火惡化

伊朗在過去一週避免打擊美軍或其他可能把美國拉入戰爭的目標，顯示德黑蘭當局或許仍寄望與川普政府達成協議終結衝突。但上述自制都可能在川普決定發動打擊後發生，包括攻擊沙烏地阿拉伯或阿拉伯聯合大公國這兩個美國盟友，或是封鎖荷姆茲海峽，以及鼓動葉門的青年運動、黎巴嫩的真主黨和在伊拉克的武裝團體加入衝突。歐洲外交關係協會分析家葛蘭梅耶認為，若美國試圖迫使伊朗屈服，伊朗會持續發動攻擊直到耗盡飛彈庫存。

政權更迭

川普雖透露美方當前評估決定不刺殺哈米尼，但即便真的發生，仍不能保證掌權伊朗近50年的神權軍事政府垮台。納斯爾表示，隨著戰事越演越烈，伊斯蘭革命衛隊可能迅速掌控國家。此外，若軍方沒有立刻控制大局，部分分析師擔憂恐使伊朗陷入混亂或內戰。不過，鑒於伊朗的民主反對力量長期遭到削弱及迫害，政權更迭成功機率不大。

伊朗人民再次抗爭

即便伊朗神權政府地位穩固，仍面臨過數起國內大規模反抗示威，包括2022年爭取女權和自由的「頭巾革命」。由於厭惡神職領袖，部分伊朗人甚至會視以色列為盟友，並公開期盼美國安排新領導階層。不過在當前伊朗蒙受慘重損失與傷亡下，民間激發的愛國心強化了對抗以色列的立場和風向。

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